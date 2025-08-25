Gobernador de Sonora buscará más recurso para becas

De 830 millones de pesos destinados para becas en este 2025, se espera alcanzar los mil millones de pesos para el próximo año y de igual forma distribuirlos en todo el Estado para los jóvenes estudiantes, informó el gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño.

En reunión con jóvenes que resultaron ganadores del premio estatal de la juventud del 2024, el gobernador resaltó su compromiso con la comunidad estudiantil, gestionando recursos para impulsar su desarrollo y brindar mayores oportunidades en su presente para que tengan un mejor futuro.

"En el transcurso de estos casi cuatro años de gobierno hemos destinado dos mil seiscientos sesenta y seis millones de pesos al programa de becas, 477 mil jóvenes sonorenses han sido beneficiarios cuando menos de una beca y mi aspiración es que no haya un solo joven sonorense que esté al margen del beneficio de una beca", dijo el gobernador del Estado.

Añadió que estos apoyos con un "empujón" les va a permitir a los jóvenes tomar una velocidad que les facilite el éxito. "No solo se trata de que sean grandes profesionistas, exitosos, médicos, ingenieros, abogadas, se trata de que sean grandes seres humanos y sobre todo de que hagan en virtud de su talento una mayor aportación a la sociedad"

Durazo Montaño, destacó que actualmente el gobierno cuenta con gran cercanía con todos los pueblos originarios de Sonora, y que la relación es más intensa con la comunidad yaqui porque es la comunidad originaria más amplia en el Estado, pero también hay buena relación con la comunidad seri, los mayos y otros pueblos originarios, que nunca se iban a imaginar que recibirían un apoyo para continuar sus estudios o un emprendimiento.