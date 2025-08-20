  • 24° C
Nacional / México

Vivienda para el Bienestar: esto debes ganar al mes para acceder al programa

Este programa social busca priorizar a los sectores más vulnerables por medio de acciones enfocadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)

Ago. 20, 2025
Esto debes ganar al mes para ingresar a Vivienda para el Bienestar. Foto: Original
Esto debes ganar al mes para ingresar a Vivienda para el Bienestar. Foto: Original

El Gobierno de México ha abierto la convocatoria al programa Vivienda para el Bienestar, este es una estrategia que es llevada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que tiene como fin garantizar el derecho de un hogar digno para personas en situación de vulnerabilidad. 

Debido a la importancia de este apoyo; algunos interesados se han preguntado lo que se debe ganar al mes para poder acceder a este programa, la iniciativa contempla 58 módulos de registro a lo largo de todo México. Aquí los interesados podrán hacer su registro de manera gratuita y directa.

ESTO SE DEBE GANAR AL MES PARA INGRESAR A VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Al ser Vivienda para el Bienestar, un programa dirigido para los sectores vulnerables de México, se dará prioridad a aquellos ciudadanos que tengan un ingreso bajo. Según lo informado por las autoridades; uno de los requisitos principales es que el ingreso familiar no sea superior a dos salarios mínimos mensuales, esto equivale a 14 mil 400 pesos mensuales.

imagen-cuerpo

De esta manera es posible enfocar el programa social para todas las familias de México que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y se enfrentan a diversos obstáculos para acceder a una vivienda adecuada. Sin embargo; estos no son todos los requerimientos que son solicitados para que los interesados puedan acceder al programa, Vivienda para el Bienestar.

REQUISITOS PARA INGRESAR A VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Aquellos interesados en acceder al programa Vivienda para el Bienestar, y tener la oportunidad de obtener un hogar digno; deberán cumplir con una serie de requisitos específicos y estos son:

  • Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos).
  • Ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.
  • No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otros institutos de vivienda.
  • No haber recibido apoyo previo de la Conavi.
  • No contar con vivienda propia.
Jesús Álvarez
