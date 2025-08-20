Criminales de alto perfil que han pasado por el Cefereso 11 de Hermosillo

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso 11) de Hermosillo, Sonora, se encuentra a 30 kilómetros de la capital sonorense. Este lugar es uno de los centros penitenciarios que más han dado de qué hablar en México; esto se debe principalmente a su origen, modelo de operación y los criminales de alto perfil que han pasado por este lugar.

Actualmente el penal de alta seguridad alberga a Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano que ha sido acusado por tener nexos con el crimen organizado. El pugilista fue ingresado a este lugar el pasado lunes 18 de agosto, sin embargo, este centro ha albergado a muchos otros reclusos de peligro que han influido en la fama de este lugar.

CRIMINALES QUE HAN PASADO EN EL CEFERESO 11 DE HERMOSILLO

El Cefereso 11 de Hermosillo cuenta con tecnología avanzada para asegurar el arresto de los reclusos que lleguen a sus instalaciones, debido a su importancia e infraestructura, criminales de alto perfil han pasado por este espacio entre los que se encuentran líderes de organizaciones criminales y algunas figuras públicas con cargos graves.

Entre los líderes de organizaciones criminales que se han encontrado dentro del Cefereso 11 de Hermosillo, se encuentran:

Héctor Luis "El Güero" Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa

Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Rubén Oseguera González, "El Menchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Jorge Ortiz Reyes, "El Tanque", fundador de la Unión Tepito

Teodoro García Simental "El Teo", exlíder de una célula de los Arellano Félix

FIGURAS PÚBLICAS QUE HAN INGRESADO AL CEFERESO 11 DE HERMOSILLO

Además de los capos de la droga, el Cefereso 11 de Hermosillo ha sido prisión para otros criminales notorios y figuras públicas con cargos graves. Uno de los casos más conocidos es el de Daniel Arizmendi López, el secuestrador apodado "el mochaorejas". En el ámbito político, el penal ha sido la sede para exgobernadores como Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo) y Mario Marín Torres (Puebla), ambos acusados de diversos delitos.

José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, presunto implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recientemente se dio a conocer el ingreso de Julio César Chávez Jr., boxeador e hijo del legendario campeón; detenido por cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.