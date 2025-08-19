Julio César Chávez Jr: Así es el CEFERESO 11, penal de máxima seguridad

El exboxeador Julio César Chávez Carrasco, hijo del legendario campeón mexicano Julio César Chávez, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo, Sonora, luego de ser deportado por el gobierno de Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que contra Chávez Jr. existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, además de posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la deportación ocurrió la noche del 18 de agosto de 2025, a las 23:53 horas, en la Garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora. Desde ese punto fue trasladado a Hermosillo, donde quedó a disposición del juez federal que ordenó su captura, antes de ser ingresado al penal de máxima seguridad.

ASÍ ES EL CEFERESO 11 DE HERMOSILLO, PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD

El Cefereso 11, ubicado en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, fue inaugurado en octubre de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, acompañado de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

Se trató del primer centro penitenciario en México construido bajo un esquema de Asociación Público-Privada, con una inversión de 4 mil 200 millones de pesos. Su extensión equivale a cinco veces la del Zócalo de la Ciudad de México.

El penal destaca por sus estrictas medidas de seguridad inspiradas en modelos de prisiones estadounidenses.

Cuenta con una aduana de ingreso, escáneres, detectores de droga, módulos de observación, mil 200 cámaras de videovigilancia, lectores biométricos y un área médica equipada. Además, posee 120 celdas de máxima seguridad destinadas a internos relacionados con delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

EL FUTURO JUDICIAL DE CHÁVEZ JR.

El hijo del ex campeón mundial de boxeo enfrenta un panorama complicado en territorio mexicano. Tras su ingreso al penal de Hermosillo, deberá responder a las acusaciones presentadas por la FGR y permanecerá bajo estricta vigilancia en una de las prisiones federales más seguras del país.