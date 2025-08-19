  • 24° C
¿Quién es Poncho Cadena, el chef sonorense reconocido por la Guía Michelin?

Este importante galardón ha puesto en el mapa nacional e internacional a uno de los mayores exponentes de la cocina de humo originaria de Sonora

Ago. 19, 2025
Cada platillo en “Carbón Cabrón” es una experiencia donde el fuego y el humo son protagonistas, recreando la esencia de la cocina tradicional de su estado natal

Poncho Cadena, originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora, fue recientemente reconocido por la Guía Michelin 2025 por su restauranteCarbón Cabrón”, ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur.

Este galardón pone en el mapa nacional e internacional a uno de los mayores exponentes de la cocina de humo sonorense, tradición que Cadena ha logrado modernizar y fusionar con técnicas contemporáneas.

Cada platillo en su restaurante es una experiencia donde el fuego y el humo son protagonistas, recreando la esencia de la cocina tradicional de su estado natal.

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE CARBÓN CABRÓN?

El restaurante ha conquistado a críticos y comensales con un concepto único: todos los ingredientes se cocinan en parrilla con leña de mezquite, creando un aroma y sabor que remite a la reunión alrededor del fuego, una de las costumbres más arraigadas de la gastronomía sonorense.

Su menú está dividido en tres secciones principales: verduras, mariscos y “mercado negro”, con preparaciones que combinan historia, técnica y creatividad.

¿QUIÉN ES PONCHO CADENA?

Poncho Cadena se dio a conocer a nivel nacional por su participación en el reality show MasterChef México, así como en programas del canal El Gourmet, donde su estilo carismático y auténtico lo convirtió en uno de los chefs más queridos de la televisión.

Antes de dedicarse a la cocina, estudió Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero en 2001 decidió seguir su verdadera pasión y se formó en Pacific Culinary Arts, en Canadá.

Posteriormente, viajó a Europa para perfeccionar técnicas culinarias, integrando los sabores tradicionales de Sonora con tendencias internacionales. Actualmente, Cadena es dueño de tres restaurantes emblemáticos:

  • Carbón Cabrón, homenaje al asador y la cocina a la leña.
  • Hueso, reconocido por su decoración con huesos reales y su menú innovador.
  • Veneno, inspirado en el universo de Star Wars.

Además, dirige La Leche, restaurante que heredó de su padre y que también se ha consolidado como referente gastronómico.

Con este reconocimiento de la Guía Michelin, Poncho Cadena reafirma su lugar como uno de los chefs más influyentes de México, llevando la tradición sonorense a lo más alto de la escena culinaria nacional e internacional.

Marcela Islas
Marcela Islas
