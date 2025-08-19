  • 24° C
Nacional / México

¿Cómo saber si tu vehículo tiene multas en Edomex?

Si tienes dudas respecto a una infracción tales como hoy no circula, placas vencidas y verificación vehicular, entre otras, ten en cuenta estos datos

Ago. 19, 2025
Ten en cuenta esta información para circular seguro / Pexels
Si circulas frecuentemente por Edomex y quieres saber si tu carro posee alguna infracción, en esta nota te contamos como puedes verificarlo. Se trata de una herramienta super práctica que permite conocer el estado de tu auto en cuando a las leyes de tránsito.

La idea de esta medida es orientar a los automovilistas sobre sus acciones al volante. Además, también se podrán denunciar actos de corrupción cometidos por los agentes de tránsito. Descubre cómo saber si tu vehículo tiene multas para regularizar tu situación y circular en perfectas condiciones.

imagen-cuerpo

¿CÓMO VERIFICAR SI TU CARRO TIENES MULTAS EN EDOMEX?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso a disposición de los automovilistas la líneaInfracción transparente, dónde se podrán consultar si tu vehículo posee alguna infracción de tránsito.

Se trata de una plataforma a la que se puede acceder los 365 días del año, las 24 horas del día. De esta manera, los conductores no tendrán inconvenientes en consultar cualquier duda técnica y jurídica relacionada con infracciones de tránsito.

Para consultar si posees multas, solo debes llamar al teléfono 800 900 3300 e ingresar el número de placa de tu carro. Allí te dirán si el vehículo tiene alguna infracción vial. Esta línea, también sirve para reportar actos de corrupción cometidos por los agentes de tránsito.

Otra opción para verificar si tu carro tiene multas, es acercarse a los módulos presenciales en ciudades como Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Nezahualcóyotl. En estos lugares se puede verificar si el vehículo tiene una infracción estatal, imprimiendo el formato de pago y recibiendo asesoría sobre el trámite.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS MÁS COMUNES EN EDOMEX?

Entre las infracciones de tránsito más frecuentes se encuentran:

  • Circular sin ambas placas o con placas no vigentes, discrepancias entre los números y letras de las placas, calcomanías y tarjeta de circulación.
  • Prestación de servicio público sin autorización
  • Reincidencia en violaciones a las condiciones del servicio público de transporte
  • Conducir con licencias vencidas
  • Incumplimiento de la verificación vehicular obligatoria
  • Contaminación ostensible
  • Circular en días restringidos por motivos ambientales
  • Permitir el uso de documentos oficiales por terceros sin la tarjeta de circulación correspondiente
  • Conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas o en estado de ebriedad.
Romina Fiadino
