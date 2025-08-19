Durazo celebra la distribución histórica de medicamentos junto a Sheinbaum

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su entusiasmo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar el inicio de un programa que busca transformar la atención médica en el estado.

UN DÍA HISTÓRICO PARA LA SALUD EN SONORA

Durazo calificó como histórico el arranque de la distribución de 9 millones de piezas de medicamentos con una inversión de 580 millones de pesos.

Estos recursos, explicó, permitirán abastecer a las 284 instalaciones médicas de Sonora, con un enfoque especial en las comunidades más apartadas, conocidas como el “Sonora profundo”.

UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD GRATUITA

El mandatario estatal resaltó que este esfuerzo representa un paso importante hacia el objetivo central del movimiento encabezado por Sheinbaum: la universalización de la salud gratuita.

“En ninguna de esas 284 instalaciones se encontrará una caja registradora”, afirmó, subrayando el compromiso de eliminar cualquier barrera económica para el acceso a los servicios médicos.

RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Durazo aprovechó el momento para agradecer y reconocer la decisión de la presidenta, destacando que por primera vez los beneficios de un programa de esta magnitud llegarán a comunidades que históricamente no habían recibido atención. “Hoy con esta decisión suya que tanto reconocemos nos permitirá acercarnos al objetivo original”, señaló.

El anuncio marca un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de salud más justo, accesible y humano en Sonora, con la promesa de que los ciudadanos más vulnerables también podrán recibir la atención que merecen.