Claudia Sheinbaum confirma deportación de Julio César Chávez Jr: esto fue lo que dijo

Julio César Chávez Jr fue deportado a México este martes 19 de agosto, esto después de que en el mes de julio fuera arrestados en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La información fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quién señaló que llegaría a nuestro país.

Fue durante la conferencia matutina que Claudia Sheinbaum dio más detalles sobre la deportación del boxeador mexicano tras su detención en California, Estados Unidos. El arrestó en contra del deportista se dio después de su combate en contra de Jake Paul, hecho que conmocionó al medio deportivo y ha generado dudas sobre su relación con el crimen organizado.

¿QUÉ DIJO CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.?

Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que las autoridades mexicanas habían sido notificadas previamente de la deportación de Julio César Chávez Jr; aunque la presidenta explicó que no sabía si sería hoy o mañana, se señaló que el boxeador llegaría a México debido a una orden de aprehensión en México por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se le cuestionó a la mandataria sobre si Chávez Jr estaría en un penal de seguridad mexicano, Claudia comentó que esto sería explicado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El funcionario confirmó que Julio César Chávez Jr fue trasladado al penal federal de Sonora.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

DETALLES DEL ARRESTÓ Y DEPORTACIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR

La detención en contra de Julio César Chávez Jr se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) de México, la cual data de 2023. Los cargos que se le imputan son por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. La investigación de la FGR se inició tras la detención del boxeador en Estados Unidos, donde fue arrestado por posesión ilegal de armas y por su situación migratoria irregular.

A pesar de que su padre, el legendario boxeador Julio César Chávez, ha defendido su inocencia, las autoridades de ambos países lo acusan de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, presuntos vínculos que se habrían facilitado a través de su matrimonio con Frida Muñoz, exnuera de Joaquín "El Chapo" Guzmán.