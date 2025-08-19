¿Cuánto cuesta los uniformes escolares para este regreso a clases 2025, según la Profeco?

El regreso a clases 2025 está cada vez más cerca, y los padres de familia ya comienzan la búsqueda de uniformes escolares a precios accesibles. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por César Iván Escalante Ruiz, presentó un sondeo de precios máximos y mínimos de uniformes de nivel secundaria.

Durante una conferencia de prensa matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, Escalante, explicó que se hizo un análisis de más de 600 productos, con el objetivo de orientar a madres, padres y tutores legales para lograr un ahorro significativo en este inicio de ciclo escolar.

¿CUÁNTO CUESTA LOS UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTE REGRESO A CLASES 2025?

El monitoreo, que abarcó 689 productos desde el 16 de junio, mostró que los precios de los uniformes completos se encuentran entre 206.10 y 969 pesos.

En el caso de las niñas de entre 12 y 16 años:

Falta un costo promedio de 140.47 pesos, con un rango de 55.30 a 240 pesos

Blusa entre 44.90 y 199 pesos

Suéter varía de 105.90 a 335 pesos.

De esta manera, un uniforme completo para niña tiene un precio de 206.10 a 774 pesos.

Por su parte, los uniformes para niños resultan más costosos:

Pantalón entre 90.30 y 329 pesos

Playera de 55.30 a 305 pesos

Suéter entre 105.90 y 335 pesos

Así, un uniforme completo para niño puede alcanzar un valor máximo de 969 pesos, con un mínimo de 251.50 pesos.

RECOMENDACIONES DE PROFECO Y FERIAS DE REGRESO A CLASES

La Profeco reiteró la importancia de comparar precios antes de realizar la compra y destacó su micrositio Quién es quién en los precios, donde se puede consultar, a nivel nacional, el costo de los uniformes, útiles escolares y otros productos esenciales para el regreso a clases.

Además, el funcionario señaló que la Feria de Regreso a Clases realizada el pasado sábado fue un “éxito”, con la asistencia de más de 8 mil personas. Explicó que en distintas ciudades del país aún se llevarán a cabo varias ferias, por lo que invitó a los consumidores a consultar las sedes en la página oficial de la Profeco para aprovechar los precios y promociones.