Julio César Chávez defiende a su hijo y asegura que no está ligado al crimen organizado

Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y ha sido trasladado a un penal de máxima seguridad este martes 19 de agosto. El boxeador fue arrestado por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Su padre, Julio César Chávez, salió desmentir dicha información y admitió que cree en la inocencia de su hijo. Además, aseguró que no está ligado al crimen organizado. Descubre qué dijo a continuación.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Jr YA ESTÁ en UN PENAL de MÁXIMA SEGURIDAD de MÉXICO

El hijo de la leyenda @Jcchavez115, llegó de EEUU y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora.

Agentes de @FGRMexico lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo. pic.twitter.com/xLtXLUXSiQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 19, 2025

¿CUÁLES FUERON LAS DECLARACIONES DE JULIO CÉSAR CHAVEZ?

En la madrugada de este martes 19 de agosto, Julio César Chávez Jr fue trasladado al penal federal de Sonora. Agentes de la fiscalía general de la República lo ingresaron al CEFERESO 11, en Hermosillo.

Su padre, uno de los boxeadores más reconocidos de la historia, salió en defensa de su hijo. Chávez declaró que su hijo es tranquilo y que cree en su palabra e inocencia. Además, aseguró que no está vinculado al crimen organizado.

En palabras textuales, Chávez señaló: "Si mi hijo fuera culpable, estuviera preocupado, ¿me entiendes? Al contrario, él dice: "¿Todo esto hablan de mí apá?, pero ¿Cómo? Si yo no pertenezco a ningún cártel".

Y continuó: "Él no vende armas, no, no, no, ni explosivos ni nada, Lo conocen como todos lo conocemos, pero hasta ahí nada más. Confiamos en las autoridades y cuando mi hijo, si es que llega para acá, las autoridades que hagan su trabajo, pero que lo hagan bien. Porque mi hijo, con todo respeto, es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada", aseguró La Leyenda.