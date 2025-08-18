Playoffs LMB 2025: equipos clasificados y calendario de Series de Zona

Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 han alcanzado su fase más esperada con el inicio de las Series de Zona.

Luego de una fase inicial llena de sorpresas, barridas y remontadas, ya están definidos los equipos clasificados de la Zona Sur y Zona Norte.

EQUIPOS CLASIFICADOS DE ZONA NORTE Y ZONA SUR

Zona Sur:

Diablos Rojos del México : Tras barrer a los Leones de Yucatán, el equipo capitalino mostró un juego sólido en todas las facetas, desde su potente ofensiva hasta un pitcheo imbatible.

: Tras barrer a los Leones de Yucatán, el equipo capitalino mostró un juego sólido en todas las facetas, desde su potente ofensiva hasta un pitcheo imbatible. Guerreros de Oaxaca : También lograron una barrida sobre El Águila de Veracruz, dejando claro su dominio en esta fase.

: También lograron una barrida sobre El Águila de Veracruz, dejando claro su dominio en esta fase. Pericos de Puebla y Piratas de Campeche: Luego de una serie que se extendió hasta el sexto juego y con parones por lluvia, ambos equipos avanzaron, con el cruce aún por definir.

Zona Norte:

Algodoneros del Unión Laguna : El equipo lagunero pasó a la siguiente ronda tras vencer a los Toros de Tijuana en seis juegos.

: El equipo lagunero pasó a la siguiente ronda tras vencer a los Toros de Tijuana en seis juegos. Charros de Jalisco : Sorprendieron al eliminar a los Sultanes de Monterrey, quienes también lograron su pase como mejor perdedor.

: Sorprendieron al eliminar a los Sultanes de Monterrey, quienes también lograron su pase como mejor perdedor. Tecos de los Dos Laredos: Después de una épica batalla de siete partidos, el equipo de Laredo logró eliminar a los Acereros de Monclova y avanzar a las Series de Zona.

Las Series de Zona son semifinales en la LMB 2025 y se juegan al mejor de siete juegos. El primer equipo en alcanzar cuatro victorias avanzará a la Serie de Campeonato de su zona, con los ganadores enfrentándose en la Serie del Rey para definir al campeón de la liga.

CALENDARIO DE LOS PRIMEROS PARTIDOS DE PLAYOFFS 2025

Debido a reprogramaciones en algunos encuentros, las fechas de los partidos de la Zona Sur se retrasaron un día. A continuación, te dejamos el calendario completo de los primeros partidos:

Miércoles 20 de agosto

Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos | Juego 1 Zona Norte | 18:30 horas (CDMX)

| Juego 1 Zona Norte | 18:30 horas (CDMX) Charros de Jalisco vs Algodoneros del Unión Laguna | Juego 1 Zona Norte | 19:30 horas (CDMX)

| Juego 1 Zona Norte | 19:30 horas (CDMX) Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México | Juego 1 Zona Sur

| Juego 1 Zona Sur Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca | Juego 2 Zona Sur

Jueves 21 de agosto

Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos | Juego 2 Zona Norte | 18:30 horas (CDMX)

| Juego 2 Zona Norte | 18:30 horas (CDMX) Charros de Jalisco vs Algodoneros del Unión Laguna | Juego 2 Zona Norte | 19:30 horas (CDMX)

| Juego 2 Zona Norte | 19:30 horas (CDMX) Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México | Juego 2 Zona Sur

| Juego 2 Zona Sur Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca | Juego 2 Zona Sur

Sábado 23 de agosto

Tecos de los Dos Laredos vs Sultanes de Monterrey | Juego 3 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX)

| Juego 3 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX) Algodoneros del Unión Laguna vs Charros de Jalisco | Juego 3 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX)

| Juego 3 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX) Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla | Juego 3 Zona Sur

| Juego 3 Zona Sur Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Juego 3 Zona Sur

Domingo 24 de agosto

Algodoneros del Unión Laguna vs Charros de Jalisco | Juego 4 Zona Norte | 17:00 horas (CDMX)

| Juego 4 Zona Norte | 17:00 horas (CDMX) Tecos de los Dos Laredos vs Sultanes de Monterrey | Juego 4 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX)

| Juego 4 Zona Norte | 18:00 horas (CDMX) Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla | Juego 4 Zona Sur

| Juego 4 Zona Sur Guerreros de Oaxaca vs Piratas de Campeche | Juego 4 Zona Sur