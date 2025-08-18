Orgullo sonorense: Johan Vázquez hace historia como capitán del Genoa de Italia

El pasado fin de semana se hizo historia, ya que el orgullo de Navojoa, Sonora, Johan Vázquez, inició como capitán en el primer juego de la temporada del Genoa, comandando al equipo hacia la victoria al vencer 3-0 al Vicenza, comenzando así con el pie derecho en la Copa de Italia.

Johan Vázquez emigró al futbol europeo en agosto de 2021, cuando el Genoa mostró interés en sus servicios. El club llegó a un acuerdo con los Pumas para hacerse con la carta del defensor, permitiendo a Johan cumplir su sueño europeo.

El “Pipe” Vázquez, nacido en “La Perla del Mayo”, inició su camino profesional con los Cimarrones de Sonora, donde mostró cualidades sorprendentes que llamaron la atención de varios equipos. Sin embargo, fueron los Rayados de Monterrey quienes lograron ficharlo, y fueron los encargados de debutarlo en Primera División el 6 de octubre de 2018, además de permitirle su debut en la selección mayor como jugador de los Rayados.

Con el deseo de obtener más minutos de juego, Johan buscó nuevas oportunidades, y fue en ese momento cuando los Pumas se interesaron en él para reforzar su defensa. Al querer jugar más, Johan no lo dudó y decidió probar suerte en Ciudad Universitaria.

Vázquez llegó a los Pumas en diciembre de 2019, pero su debut no se daría hasta el 12 de enero de 2020, cuando enfrentó al Pachuca. Así comenzó su etapa con los universitarios, donde demostró que estaba destinado a grandes cosas.

Con sus destacadas actuaciones en los Pumas, Johan se ganó un lugar en la selección olímpica, donde jugó en 5 de los 6 partidos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo la medalla de bronce. Además, su desempeño llamó la atención de equipos europeos, siendo el Genoa quien finalmente lo fichó para llevarlo al viejo continente.

Hoy, Johan es capitán de un equipo con historia en Italia y es el defensor central de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Todo apunta a que su futuro será aún más brillante, ya que, con 26 años, buscará seguir creciendo para convertirse en uno de los mejores defensas en la historia de México.

Jugadores como Johan hacen que el deporte en el estado de Sonora sea muy bien visto, lo que genera que más equipos se interesen en jugadores de la entidad. Además, sirven como inspiración para los jóvenes que practican este deporte y buscan un lugar en algún equipo del país.