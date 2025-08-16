  • 24° C
Deportes

América rompe la racha de Tigres al vencerlo 3-1

Las Águilas ganan a los felinos en la Jornada 5 del Apertura 2025 y Jardine consigue su primer triunfo en el Volcán

Ago. 16, 2025
Tigres tuvo más dominio del balón, pero América fue más efectivo.
El Club América disipó las dudas sobre una supuesta crisis y sorprendió al vencer 3-1 a Tigres en el Estadio Universitario, en el partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Esta victoria representa el primer triunfo del técnico André Jardine visitando el "Volcán" desde su llegada al futbol mexicano.

AMÉRICA SUBE AL TERCER LUGAR Y TIGRES PIERDE PASO PERFECTO 

Con este resultado, Tigres perdió su racha perfecta y cayó al cuarto lugar de la tabla general con 9 puntos. Por su parte, América escaló al tercer sitio con 11 unidades, consolidando su candidatura al liderato en la fase regular.

El primer tiempo fue cerrado, con pocas llegadas claras para ambos equipos. Tigres tuvo una ligera superioridad en posesión (52 por ciento), pero América fue más efectivo frente al arco.

RESUMEN DEL PARTIDO: GOLES Y JUGADAS CLAVE 

  • Minuto 4: Juan Brunetta adelantó a Tigres tras una asistencia de Diego Lainez, definiendo con precisión en el corazón del área.
  • Minuto 40: Erick "Chiquito" Sánchez empató el encuentro con un certero remate de cabeza dentro del área chica, tras una jugada colectiva.
  • Minuto 57: América tomó la ventaja con un potente disparo raso desde fuera del área, imposible para Nahuel Guzmán.
  • Minuto 65: Fernando Gorriarán encendió las alarmas tras un fuerte choque con Juan José Purata, aunque pudo continuar tras atención médica.
  • Minuto 79: Alejandro Zendejas sentenció el partido con un centro raso que, tras un error de Guzmán, terminó en autogol.

ASÍ JUGARÁN LA SIGUIENTE JORNADA

Ambos equipos tienen mucho que analizar para encontrar áreas de oportunidades que les permitan mantener o mejorar el paso. En el caso de Tigres visitará a Mazatlán FC el próximo sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio El Encanto mientras que América jugará como visitante frente al Atlas el domingo 24 de agosto a las 19:05 horas en el Estadio Jalisco.

César Leyva
