Deportes

La salida de los Mayos de Navojoa, ahora convertidos en el Tucson Beisbol Team, abre la posibilidad de que su afición traslade su apoyo a la tribu

Ago. 15, 2025
¿Aumentará la afición por los Yaquis de Obregón en el sur de Sonora?

La afición beisbolera de la Perla del Mayo despertó un día con la triste noticia de que su equipo, tras 66 años de historia, dejaría no solo el estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, sino también el país, para convertirse en parte de la nueva franquicia llamada Tucson Beisbol Team.

El conjunto, dirigido por Víctor Cuevas, tomó la difícil decisión de abandonar Navojoa, Sonora, debido a la falta de apoyo recibido en los últimos años. Al anunciarlo, Cuevas reconoció que fue una decisión complicada, pero necesaria para garantizar la continuidad del club.

Desde hace tiempo, la ciudad de Tucson había manifestado interés en integrarse a la Liga Mexicana del Pacífico; sin embargo, la expansión no se había concretado. Finalmente, fue una franquicia ya existente la que optó por trasladarse a esa ciudad.

Otra escuadra que recientemente dejó la liga fue Sultanes de Monterrey. En ese caso, la directiva vendió la franquicia, lo que dio paso a la creación de los Jaguares de Tepic, quienes ahora jugarán en Nayarit.

¿LA AFICIÓN DE NAVOJOA APOYARÁ A LOS YAQUIS?

La gran incógnita es si la afición de Navojoa se sumará al apoyo hacia los Yaquis de Ciudad Obregón. El equipo cajemense podría convertirse en el nuevo representante del sur de Sonora, con la esperanza de que una parte importante de los seguidores de los desaparecidos Mayos acuda al Estadio Yaquis y se integre a su porra local.

Para Ciudad Obregón, sería muy positivo recibir a una base sólida de aficionados provenientes de Navojoa. René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis, ha señalado que la afición del Mayo es bienvenida.

De hecho, en temporadas anteriores, ambas directivas implementaron un sistema que permitía a los tarjetahabientes ingresar sin costo adicional a los estadios Manuel "Ciclón" Echeverría y Yaquis, de manera recíproca.

Con este antecedente, la tribu cajemense abre los brazos a quienes durante décadas apoyaron con pasión a los Mayos de Navojoa.

Joel Luna
Joel Luna
