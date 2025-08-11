  • 24° C
Ciudad Obregón

Yaquis presenta jersey dedicado a la "Tribu": ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

El equipo presentó hoy la tercera casaca de la temporada, ahora en color negro y con un diseño muy especial

Ago. 11, 2025
Yaquis presenta jersey dedicado a la Tribu: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Este lunes 11 de agosto, el Club Yaquis de Ciudad Obregón presentó su nueva jersey para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, en colaboración con Deportes El Siglo y la marca CrowDead.

Esta prenda marca una transformación simbólica al sustituir las tradicionales palabras "Yaquis" y "Obregón" por el término "Tribu", buscando representar a toda la afición del sur de Sonora tras la desaparición del equipo Mayos de Navojoa.

UN DISEÑO CON IDENTIDAD DEL SUR DE SONORA

La palabra "Tribu", en llamativas letras blancas sobre la prenda en negro, resalta en el centro del jersey. Encima de ella se encuentra la figura del tradicional danzante del venado en color dorado, un símbolo cultural profundamente arraigado tanto en la comunidad Yaqui como en la Mayo.

El diseño evoca el monumento ubicado en la carretera internacional de Loma de Guamúchil, reforzando su conexión con las raíces y tradiciones de la región.

René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis, había adelantado la intención de crear un uniforme que uniera a todos los fanáticos del sur de Sonora, más allá de Ciudad Obregón, y este nuevo diseño cumple con ese objetivo.

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA JERSEY DE YAQUIS 2025?

El precio oficial de la nueva jersey "Tribu" es de 1590 pesos mexicanos, disponible en tallas desde la S hasta la 3XL. Se puede adquirir tanto en tiendas físicas del Club Yaquis como en línea a través de las páginas de CrowDead y Deportes El Siglo.

Además, quienes deseen personalizar la prenda con su nombre y número podrán hacerlo en la tienda de Deportes El Siglo por un costo adicional de 230 pesos.

imagen-cuerpo

¿HABRÁ MÁS JERSEYS?

Este nuevo uniforme se suma al segundo jersey presentado semanas atrás en colaboración con La Brissa, el cual destaca por su elegante combinación de tonos azules. También complementa al diseño anterior en color blanco con la palabra "Yaquis" al frente en azul marino.

Se espera que antes del arranque oficial de la temporada, previsto para mediados de octubre, el Club Yaquis revele al menos uno o dos uniformes adicionales con propuestas creativas que seguramente serán bien recibidas por su afición.

César Leyva
