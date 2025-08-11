Continúan mejoras en Mercajeme

Gracias a la aportación de los locatarios del Mercajeme se continúa con las acciones de mejora en el inmueble, con la finalidad de dar un mejor servicio tanto a quienes tienen negocios en el lugar como a los clientes que acuden diariamente al centro comercial, indicó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración dijo que ya concluyeron los trabajos de rehabilitación de los baños para mujeres, quedando pendiente sólo la instalación de un equipo de aire acondicionado de dos toneladas, para mejorar el confort de quienes hacen uso de esos servicios, lo cual fue posible gracias a la recuperación que se hizo de recursos por concepto de las cuotas de mantenimiento.

Y, para abastecer de manera eficiente a los baños, así como a los hidrantes ubicados en el interior del inmueble, se cambiaron las bombas que mandan presión de agua a los distintos espacios, comentó.

También, dijo, se repintaron las franjas de los carriles de circulación del estacionamiento y los cajones para los vehículos, a los que se puso pintura amarilla para tráfico; así como los espacios para discapacitados, ello para que dicha área esté debidamente señalizada.

Por lo que toca a la imagen exterior del Mercajeme, dijo que se cuenta actualmente con el recurso para la adquisición de la pintura que será aplicada en todo alrededor, con el propósito de cambiar la fisonomía del inmueble, y falta conseguir el dinero para la mano de obra en la aplicación de la misma.

Posteriormente serán reparados y rehabilitados completamente los baños para hombres, sólo que esto se hará con el presupuesto del año 2026, ya que, por ser un área mayor que el de mujeres, requiere mayores recursos, afirmó.

Mencionó, asimismo, que continúan con las negociaciones con el resto de condóminos que no han podido cumplir con la aportación de sus cuotas, esperando que esto se logre durante este segundo semestre del año.