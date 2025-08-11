Concentran Guaymas y SIRM los casos de dengue en Sonora

Durante lo que va del año 2025, en el estado de Sonora han sido detectados 160 casos de dengue, la gran mayoría de los cuales se concentran en dos municipios, como son Guaymas y San Ignacio Río Muerto, según el informe de la Secretaría de Salud.

El documento muestra a Guaymas como el municipio con mayor prevalencia, con 114 casos confirmados hasta la semana epidemiológica número 31, que va del 27 de julio al 2 de agosto; en segundo lugar, San Ignacio Río Muerto registra 37 casos.

Cajeme presenta tres casos y Hermosillo dos; posteriormente aparecen Fronteras, Álamos, Empalme y Navojoa con un caso cada uno. En el resto del estado no se ha registrado incidencia, de acuerdo con el informe que se publica en la página oficial de la dependencia sonorense.

En lo que va del año se estudiaron 592 casos, confirmando los 160 mencionados; durante la semana epidemiológica 31 se estudiaron 72 casos sospechosos y de estos, 32 fueron efectivos; en cuanto a la mortalidad de los casos confirmados en el presente año, ninguno fue mortal, señala el informe.

Durante 2024 se confirmaron 19 casos, de los que ninguno fue mortal, mientras que en 2023, de las nueve confirmaciones, uno culminó en deceso, indica el documento.