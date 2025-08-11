Esta calle de Cajeme fue reparada hace un año aproximadamente y se ve afectada por aguas negras

A pesar de que hace un año aproximadamente fue pavimentada la calle Chihuahua en su cruce con la calle 200, esta vialidad se ve nuevamente afectada debido a un brote de aguas negras que surge a la altura de la calle Flavio Bórquez, por lo que vecinos de la colonia Campestre piden al Oomapasc atender la situación.

Ildefonso Leyva Castro, uno de los ciudadanos afectados, dio a conocer que la fuga lleva más de 40 días. “Tengo un folio de hace 43 días de una alcantarilla de la que salen aguas negras por la calle Chihuahua, la cual se hizo completamente nueva entre el bulevar Rodolfo Elías Calles y el bulevar Ramírez. No tiene un año la carpeta asfáltica en la calle y los aproches ya tiene baches, los cuales tienen que ver con el agua del drenaje”, explicó.

Al respecto, el director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que se trabaja en solucionar un hundimiento y un taponamiento de drenaje que causan esta situación.

“El problema por la calle Chihuahua se presenta en la esquina de la calle Flavio Bórquez, Mariano Escobedo, y Manuel Doblado. Hemos estado trabajando en este caso. Tenemos un hundimiento en la calle Mariano Escobedo entre Chihuahua y Durango, además de un taponamiento para la calle Coahuila. Ya mandé hacer un proyecto para colocar un colector en la Chihuahua entre Pesqueira y Mariano Escobedo”, dijo al respecto.

Una vez que se arregle la infraestructura hidráulica se trabajará en el pavimento de las calles donde sea necesario realizar las obras que darán fin a este problema, aclaró.

Habitantes de la zona también piden bacheo en calles como la Flavio Bórquez y Juan Álvarez.