  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 11 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Desvían vuelo de Obregón a CDMX por mal clima

Debido a las condiciones climáticas en la capital del país, se tuvo que desviar un vuelo

Ago. 11, 2025
Desvían vuelo de Obregón a CDMX por mal clima

Un vuelo que salió de Cajeme hacia la Ciudad de México el fin de semana fue desviado a Veracruz debido a problemas climáticos en la capital del país, informó el Administrador del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO), Humberto Neri Peregrín.

El administrador del puerto aéreo explicó que el domingo salió a tiempo el vuelo de la empresa Aeromexico; sin embargo, fue desviado por la tormenta eléctrica que se tuvo en la Ciudad de México.

"Ayer por la tarde el vuelo de Aeroméxico llegó y salió a tiempo; sin embargo, fue desviado a Veracruz por condiciones meteorológicas en la Ciudad de México", abundó.

En el caso de los vuelos que se desvían por cuestiones climáticas, la aerolínea es la que se hace cargo de gastos o necesidades que se pudieran presentar.

imagen-cuerpo

SE RETOMAN ACTIVIDADES NORMALES 

Este lunes el vuelo de Aeroméxico llegó y salió a tiempo, sin que se hayan presentado más problemas con respecto a las condiciones climáticas.

Las condiciones de lluvia en Sonora no han sido motivo para que se suspendan vuelos hacia los destinos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Maestros de Unison se capacitan en IA
Ciudad Obregón

Maestros de Unison se capacitan en IA

Agosto 11, 2025

Los maestros realizaron su capacitación en materia tecnológica para tener mayor impacto en los alumnos

Itesca inició clases de nuevo semestre
Ciudad Obregón

Itesca inició clases de nuevo semestre

Agosto 11, 2025

El regreso a clases transcurrió de manera normal y los alumnos llegaron a tiempo

Seminaristas realizan Misión de Verano 2025
Ciudad Obregón

Seminaristas realizan Misión de Verano 2025

Agosto 10, 2025

Buscan promover las vocaciones y ayudan a atender las necesidades de las comunidades