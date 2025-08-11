  • 24° C
Ciudad Obregón

Los maestros realizaron su capacitación en materia tecnológica para tener mayor impacto en los alumnos

Ago. 11, 2025
Maestros de Unison se capacitan en IA

Maestros de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme se capacitaron en Inteligencia Artificial para empezar el nuevo semestre aprovechando mejor las nuevas tecnologías, informó el delegado del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), Mario Hiram Uriarte Montoya.

El académico detalló que tuvieron las capacitaciones antes de terminar el semestre pasado para que los docentes pudieran preparar con oportunidad sus contenidos y aprovechar de esta herramienta.  

"Antes del periodo vacacional tuvimos un curso de capacitación sobre el uso de herramientas de tecnología de Inteligencia Artificial que cada vez está más en tendencia y tenemos que adaptarnos".

Agregó que los estudiantes reaccionan de forma positiva a los estímulos digitales, por ello es que los docentes aprovecharon para adentrarse en la Inteligencia Artificial como una herramienta pedagógica.

"Los estudiantes ahora son digitales, reaccionan y responden muy bien a ese tipo de estímulos".

PEDIRÁN MÁS CAPACITACIONES

Explicó que el sindicato de académicos de la Unison continuará brindando capacitaciones a los maestros dependiendo de las necesidades que tengan durante el transcurso del semestre.

"A lo largo del semestre, dependiendo de los intereses de los maestros vamos a traer capacitaciones, van a ser muy variadas, en el caso del sindicato tenemos una secretaría de educación y cultura y a través de ello podemos gestionar diferentes talleres en función de lo que consideramos pertinente".

Francisco Minjares
