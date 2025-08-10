Seminaristas realizan Misión de Verano 2025

Atender a personas enfermas, predicar la palabra de Dios, promocionar las vocaciones y apoyar ante otras necesidades que se viven en comunidades son algunas de las actividades que realizan más de 20 seminaristas en el decanato San Juan Crisóstomo durante la Misión de Verano 2025, que inició el 3 de agosto y culminará el día 22 de este mes.

Jesús Óscar Velázquez, quien cursa su tercer año de Teología en el Seminario de Ciudad Obregón, explicó que se trata de una actividad que se lleva a cabo paralelo a la visita pastoral del Obispo Felipe Pozos Lorenzini.

"Iniciamos el 3 de agosto y acabamos el día 22. Somos los seminaristas y también participan hermanas de la vida religiosa en estas misiones. Se da en el contexto de la visita pastoral del Señor Obispo, vista cada comunidad del decanato San Juan Crisóstomo. La intención primaria es la promoción vocacional, dentro de nuestras actividades visitamos enfermos, participamos en acciones litúrgicas y apoyamos en diversas necesidades", compartió.

Destacó la importancia de que la comunidad de la Iglesia Católica ore constantemente por los seminaristas y por la misión que se encuentra en curso. "El Señor Obispo se acerca como el pastor a su rebaño, pedimos orar por estas misiones, por los seminaristas", mencionó.

Algunas capillas que se visitan durante la Misión de Verano 2025 son Nuestra Señora de la Merced, Cristo Redentor, María Inmaculada, Divina Providencia, María Madre de la Iglesia, Santo Niño de Atocha, Padre Celestial, San Juan Pablo II, Espíritu Santo y Nuestra Señora del Carmen.