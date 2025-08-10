Cajemenses añoran tobogán del Parque Infantil; autoridades piden a visitantes no subirse

  • 24° C
Ciudad Obregón

La directora Adriana López informó que el tobogán será rehabilitado por el proyecto de modernización, pero mientras eso pasa se deben evitar accidente

Ago. 10, 2025
Cajemenses que visitan el Parque Infantil Ostimuri añoran el tobogán que cerró sus puertas hace años, lo que ha hecho que se suban a la infraestructura, aunque esta no se encuentre en óptimas condiciones para operar, por lo que la directora Adriana López hace un llamado para que se evite esta acción, pues pone en riesgo la propia integridad de las personas.

El fin de semana se observó a cerca de 6 personas subir al tobogán y realizar un recorrido por la sección de deslizamiento. La directora dio a conocer que dentro del proyecto de modernización del parque se contempla la rehabilitación del tobogán, por lo que los visitantes deben esperar a que nuevamente entre en funcionamiento.

"Viene contemplada la rehabilitación del tobogán y la ampliación de la alberca. Hacemos un llamado a los jóvenes y a todos los visitantes para que eviten subirse al tobogán del área acuática, ya que actualmente no está en funcionamiento y representa un riesgo para su seguridad. Próximamente iniciarán los trabajos de remodelación y, una vez concluidos, podrán disfrutar de esta área en óptimas condiciones y con todas las medidas de seguridad necesarias", dijo.

Asimismo, mencionó que van distintas ocasiones en que las personas se suben al tobogán y el personal de las instalaciones los retira por su propia seguridad.

Cabe señalar que las condiciones del tobogán no impiden que quienes van al parque cuenten con un espacio para refrescarse, pues se cuenta con el Oasis Acuático durante el verano, siendo esta una atracción de las más visitadas.

El tobogán cerró sus puertas de manera definitiva en el año 2018, después de presentar problemas desde el año 2012.

Javier Zepeda
