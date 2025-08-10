  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 10 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sonora importante creador de empresas formales

El estado se ubicó entre los diez primeros lugares en la creación de empresas formales

Ago. 10, 2025
Sonora importante creador de empresas formales

Sonora se ubicó entre los diez estados con más empresas formales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) durante julio, sumando un total de 38 mil 574.

La entidad se ubicó en el noveno puesto de patrones registrados ante el Imss durante el séptimo mes del año, superado de forma inmediata por estados como Sinaloa, Chihuahua y Veracruz.

A pesar de ubicarse entre los principales estados en cuanto al número de patrones registrados, Sonora retrocedió con respecto al mes inmediato anterior, luego que se redujeran 168 patrones con relación a junio, en el que se tuvieron 38 mil 742 registrados ante el Imss.

Del total de las empresas registradas en Sonora, 15 mil 146 tienen entre dos y cinco empleados, siendo las más numerosas, seguidas por las de un empleado con 11 mil 203 y las de entre seis y 50 empleados, con 10 mil 418.

Los municipios con mayor número de patrones son Hermosillo con 14 mil 401, Cajeme con 7 mil 467, Nogales 2 mil 762 y Navojoa registró 2 mil 201.

La mayoría de los registros de patrones por sector económico en Sonora se registraron en los Servicios con 10 mil 543, mientras que el sector Comercio 10 mil 268, Industria de la Construcción 5 mil 116 y la Industria de la Transformación 4 mil 413. 

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Búhos regresan a la Unison Cajeme
Ciudad Obregón

Búhos regresan a la Unison Cajeme

Agosto 10, 2025

Las instalaciones se encuentran listas para recibir a los estudiantes que iniciarán el nuevo semestre

Hay menos jóvenes en Sonora: Inegi
Ciudad Obregón

Hay menos jóvenes en Sonora: Inegi

Agosto 10, 2025

La población juvenil tuvo un ligero descenso en los últimos años de acuerdo al Inegi

Estrella cumple el sueño de su papá: Leyendas del América firman foto del Capitán América
Ciudad Obregón

Estrella cumple el sueño de su papá: Leyendas del América firman foto del Capitán América

Agosto 09, 2025

Entre todos los autógrafos que los exfutbolistas dieron esta mañana, hubo unos que tuvieron un alto valor sentimental