Sonora importante creador de empresas formales

Sonora se ubicó entre los diez estados con más empresas formales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) durante julio, sumando un total de 38 mil 574.

La entidad se ubicó en el noveno puesto de patrones registrados ante el Imss durante el séptimo mes del año, superado de forma inmediata por estados como Sinaloa, Chihuahua y Veracruz.

A pesar de ubicarse entre los principales estados en cuanto al número de patrones registrados, Sonora retrocedió con respecto al mes inmediato anterior, luego que se redujeran 168 patrones con relación a junio, en el que se tuvieron 38 mil 742 registrados ante el Imss.

Del total de las empresas registradas en Sonora, 15 mil 146 tienen entre dos y cinco empleados, siendo las más numerosas, seguidas por las de un empleado con 11 mil 203 y las de entre seis y 50 empleados, con 10 mil 418.

Los municipios con mayor número de patrones son Hermosillo con 14 mil 401, Cajeme con 7 mil 467, Nogales 2 mil 762 y Navojoa registró 2 mil 201.

La mayoría de los registros de patrones por sector económico en Sonora se registraron en los Servicios con 10 mil 543, mientras que el sector Comercio 10 mil 268, Industria de la Construcción 5 mil 116 y la Industria de la Transformación 4 mil 413.