Búhos regresan a la Unison Cajeme

Este lunes regresan a las aulas alrededor de mil 700 alumnos a la Universidad de Sonora (Unison) en sus cinco programas académicos para iniciar con un nuevo semestre, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

El académico detalló que los jóvenes regresan después de haber disfrutado del periodo vacacional y se espera que las clases transcurran con normalidad, luego que los docentes se prepararan con tiempo para recibirlos, además que se han capacitado en diferentes materias.

LLEGAN JÓVENES DE NUEVO INGRESO

Del total de la población estudiantil que empezará clases este lunes, 450 jóvenes corresponden a nuevo ingreso, quienes a lo largo de la primera semana recibirán una inducción, además que conocerán sus aulas, laboratorios, docentes y todos aquellos que participarán en su desarrollo académico.

“Los 480 alumnos de diferentes programas académicos inician ya con sus clases en la universidad en sus diferentes horarios, aulas y laboratorios, que generalmente se toma esa primera semana como inducción a todas las licenciaturas”.

Agregó que a los alumnos de nuevo ingreso siempre les recomienda que conozcan el acceso a la universidad, ya sea que lleguen por medio de transporte público o que los lleven los padres de familia.

“Lo que yo sí siempre recomiendo a los jóvenes es que conozcan el acceso, cómo deben descender si vienen sus papás y los dejan, los horarios, que conozcan sus horarios”, detalló.

Los jóvenes de nuevo ingreso y los que se reintegran van a las carreras de Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Nutrición y Químico Biólogo Clínico, quienes a lo largo del semestre tomarán clases en las aulas, además de prácticas y espacios clínicos.