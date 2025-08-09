  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Marchan en Cajeme trabajadores del IMSS

Exigen pensiones justas; salieron de la plaza Tutuli hacia el discóbolo de la laguna del Náinari

Ago. 09, 2025
Marchan en Cajeme trabajadores del IMSS

Un grupo de alrededor de una centena de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon en Ciudad Obregón para exigir al gobierno federal la restitución del antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), hoy desaparecido, al considerar que el actual sistema de Afores no les garantiza un retiro digno para el sostén de sus familias.

La enfermera Nancy Noriega Alvarado, quien encabeza a los trabajadores en lucha del municipio de Cajeme, expresó que fue su compañera Karina del Río, del estado de Coahuila, quien comenzó la batalla por la causa que consideran justa, y el movimiento ha ido creciendo.

Expresó que Sonora ya despertó, y en esta ocasión, a Ciudad Obregón se le unieron delegaciones de Hermosillo, Huatabampo y Nogales. A nivel nacional ya están en la pelea otras entidades como Baja California y Sinaloa, además de algunas ciudades en distintos estados, afirmó.

Comentó que no están solos, y ya se les han unido también trabajadores jubilados, así como algunos que están activos pero que pertenecen al régimen original; ello porque sus hijos o nietos están laborando actualmente bajo el nuevo sistema de ahorro para el retiro, que consideran injusto.

Durante la caminata llevaron pancartas y consignas como: "RJP, RJP; Claudia, escucha, el IMSS está en la lucha; Claudia, escucha, Sonora está en la lucha".

La marcha dio inicio en la plaza Tutuli, para culminar en el discóbolo de la laguna del Náinari, donde se instaló un punto de hidratación previo a la concentración en la que se llevaron algunas consignas e invitaron al resto de sus compañeros a unirse a la lucha para obtener pensiones acordes a sus necesidades reales.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
Estrella cumple el sueño de su papá: Leyendas del América firman foto del Capitán América
Ciudad Obregón

Estrella cumple el sueño de su papá: Leyendas del América firman foto del Capitán América

Agosto 09, 2025

Entre todos los autógrafos que los exfutbolistas dieron esta mañana, hubo unos que tuvieron un alto valor sentimental

Importante, conectividad aérea en atracción de empresas
Ciudad Obregón

Importante, conectividad aérea en atracción de empresas

Agosto 09, 2025

Se vislumbran buenas perspectivas para el segundo semestre de 2025; coadyuvan las diversas obras que se realizan en el aeropuerto local: Ammje

Buscan conectar a Cajeme con evento empresarial
Ciudad Obregón

Buscan conectar a Cajeme con evento empresarial

Agosto 09, 2025

Summit Conecta Cajeme tendrá lugar el 9 y 10 de septiembre; habrá networking, paneles, conferencias y se conectará a empresas con posibles proveedores