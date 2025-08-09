Marchan en Cajeme trabajadores del IMSS

Un grupo de alrededor de una centena de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon en Ciudad Obregón para exigir al gobierno federal la restitución del antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), hoy desaparecido, al considerar que el actual sistema de Afores no les garantiza un retiro digno para el sostén de sus familias.

La enfermera Nancy Noriega Alvarado, quien encabeza a los trabajadores en lucha del municipio de Cajeme, expresó que fue su compañera Karina del Río, del estado de Coahuila, quien comenzó la batalla por la causa que consideran justa, y el movimiento ha ido creciendo.

Expresó que Sonora ya despertó, y en esta ocasión, a Ciudad Obregón se le unieron delegaciones de Hermosillo, Huatabampo y Nogales. A nivel nacional ya están en la pelea otras entidades como Baja California y Sinaloa, además de algunas ciudades en distintos estados, afirmó.

Comentó que no están solos, y ya se les han unido también trabajadores jubilados, así como algunos que están activos pero que pertenecen al régimen original; ello porque sus hijos o nietos están laborando actualmente bajo el nuevo sistema de ahorro para el retiro, que consideran injusto.

Durante la caminata llevaron pancartas y consignas como: "RJP, RJP; Claudia, escucha, el IMSS está en la lucha; Claudia, escucha, Sonora está en la lucha".

La marcha dio inicio en la plaza Tutuli, para culminar en el discóbolo de la laguna del Náinari, donde se instaló un punto de hidratación previo a la concentración en la que se llevaron algunas consignas e invitaron al resto de sus compañeros a unirse a la lucha para obtener pensiones acordes a sus necesidades reales.