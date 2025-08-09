Buscan conectar a Cajeme con evento empresarial

Para conectar entre sí al sector empresarial de Cajeme y de otros municipios de Sonora, el 9 y 10 de septiembre tendrá lugar en Ciudad Obregón el evento empresarial Summit Conecta Cajeme, en el que se espera la asistencia de mil 500 personas y 300 empresas, contando con networking, paneles, conferencias y se buscará hacer el enlace de grandes empresas con posibles proveedores, anunció el Centro Empresarial de Ciudad Obregón, organizador principal del evento.

El director del Centro Empresarial, Alejandro Hernández, informó que en esta ocasión, por primera vez se invitó a participar a diversos organismos empresariales de la localidad, como son Canaco, Canacintra y Ammje además de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), quienes aparecen como coorganizadores del evento, que se llevará a cabo ambos días a partir de las 9:00 horas, en el local e eventos Arcángeles, al norte de la ciudad.

Leonel Gutiérrez Mendívil, presidente del Centro Empresarial, invitó a empresarios de la localidad a participar en el evento, para lo cual pueden ingresar a la página oficial de internet, así como a las redes sociales del organismo que encabeza, donde se puede obtener información de contacto; asimismo, expresó que pueden acudir a los organismos aliados y a la OCV, donde pueden adquirir los carnets y gafetes para asistir al Submit.

Por parte de Canaco, su directora Priscila Valenzuela comentó que la unión del sector empresarial hace la fuerza, y en este caso la acertada alianza entre varios organismos deberá coadyuvar para que sea todo un éxito.

Como muy positivo calificó Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Canacintra Ciudad Obregón el que al evento se le haya dado un enfoque de unidad. En la Canacintra, dijo, siempre se ha buscado reactivar a la localidad y consideró que hay empresas que pueden aprovechar la oportunidad y convertirse en proveedores de otras más grandes.

El Submit estará dividido en tres bloques, siendo el primero el dedicado a Liderazgo e Innovación, que impulsa las marcas y la publicidad; y consiste en una conferencia dedicada a la elaboración de contenido, por parte de Jasseiel Aguilar, denominada Liderazgo al estilo Disney; posteriormente será un panel entre líderes locales en redes sociales.

El segundo bloque trata de Liderazgo e innovación que rompe géneros, generaciones y lo convencional, consistente en la presentación de Ismeray Aldama, con el tema Conexión multigeneracional; le seguirá la conferencia de Idalia González sobre el tema Del presencial al digital; finalmente se llevará a cabo el panel de empresarias Mujeres al mando.

El tercer bloque tendrá como título Liderazgo e innovación: que conecta, produce y eficientiza, en el que habrá un panel de empresarios denominado Proveedores exitosos; posteriormente será la conferencia con los CEOs de las empresas Cognitus y SAP acerca del futuro de los softwares empresariales y la IA empresarial; después tendrá lugar el panel Empresarios Sonora líder.