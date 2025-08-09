Colectivo Independiente Punto Tres dará eco a infancias afectadas por desaparición forzada

El Colectivo Independiente Punto Tres de Cajeme, que se ha caracterizado por llevar obras de teatro y otros proyectos a la comunidad para mitigar la violencia social, fue seleccionado dentro del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025 para desarrollar el proyecto ¿Dónde estás??, con el cual busca hacer eco a las infancias afectadas por desapariciones forzadas.

Sarahí Castro, directora del colectivo teatral, explicó algunos detalles de este nuevo proyecto. “Este trabajo lo vamos a iniciar en el mes de noviembre, es un proyecto al que le llamamos ¿Dónde estás? Vamos a trabajar con las infancias que se ven afectadas por la desaparición de algún familiar, este es un tema muy delicado. Esta puesta en escena es un resultado de las investigaciones que hacemos, de alguna manera vemos la forma de divulgar estas realidades que se viven, desde nuestro oficio, que es el arte. Buscamos poner nuestro granito de arena ante esta situación tan delicada que se vive, ya que las infancias no son la excepción”, dijo.

Destacó que en Cajeme hay muchas familias que cargan día adía con la incertidumbre de no saber dónde están algunos de sus seres queridos, por lo que “el corazón” de este proyecto es generar un espacio de escucha y acompañamiento.

“Un espacio donde no se juzga ni se busca una respuesta, un espacio en donde las infancias se pueden expresar. La infancia también tiene el derecho de conocer que es lo que está conociendo, con palabras que puedan entender. Serán 6 meses de trabajo en los que vamos a dar este taller de exploración escénica con infancias. Para marzo o mayo del siguiente año mostraremos los resultados de esta escucha, compartiremos los procesos y avances. Daremos también conferencias al finalizar nuestros procesos, con autoridades y personajes claves en el desarrollo de las infancias”, mencionó.

Cabe señalar que el PECDA es un estímulo por parte del gobierno estatal federal y sociedad civil que se destina a impulsar proyectos culturales.