  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 9 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Semana de la Juventud: estas son las actividades organizadas por la Pastoral Juvenil

El programa comienza con un desfile y una misa la tarde de este domingo; invitados todos los jóvenes católicos

Ago. 09, 2025
Se espera la participación de cientos de jóvenes en las distintas actividades.
Se espera la participación de cientos de jóvenes en las distintas actividades.

En el marco del Día de la Juventud Católica Mexicana, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Obregón ha preparado un amplio programa de actividades, abiertas a todos los jóvenes de los distintos grupos y movimientos parroquiales, así como a quienes no forman parte de alguno.

La llamada Semana de la Juventud iniciará este domingo con un desfile que partirá a las 5:00 p. m. desde el estadio Manuel "Piri" Sagasta, donde se llevará a cabo el acto inaugural. Esta manifestación pública de fe contará con carros alegóricos dedicados a santos vinculados con la juventud, además de música, alegría y mensajes de esperanza para la comunidad.

El recorrido concluirá en el Santuario de Guadalupe, donde se celebrará una misa a las 7:00 p. m., con una bendición especial para los jóvenes.

El lunes 11 de agosto, también en el Santuario de Guadalupe, habrá una tarde de cine a las 5:00 p. m., con la proyección de la película Milagro en la celda 7. Durante la función, se contará con una tiendita para la venta de alimentos.

El martes 12, en el Auditorio de la Catedral, se presentará la conferencia Aprendiendo a ser hermanos a las 6:00 p. m. Al día siguiente, miércoles 13, se realizará la actividad altruista Creando sonrisas. Los preparativos comenzarán en la Catedral a las 5:00 p. m., para posteriormente salir rumbo a la Laguna del Náinari a las 6:00 p. m.

imagen-cuerpo

MOMENTOS DE ORACIÓN Y DIVERSIÓN

El jueves 14, la tradicional Hora Santa Diocesana, que inicia a las 8:00 p. m. en la Catedral, tendrá como intención especial a la juventud mexicana, pidiendo por sus necesidades y, en particular, por quienes han perdido la esperanza o han sido víctimas de la violencia.

Para el viernes 15 de agosto está previsto un rally de grupos en el parque de la colonia Del Valle, ubicado detrás del restaurante KFC de la calle Guerrero. La cita es a partir de las 4:30 p. m.

La clausura de la Semana de la Juventud será el sábado 16 de agosto con un concierto de adoración en el auditorio del Instituto La Salle, frente al Centro Médico, al norte de la ciudad. El evento iniciará a las 6:00 p. m. y culminará con el acto de cierre oficial a las 10:00 p. m.

Para más información sobre cómo participar o unirte a las actividades, visita las redes sociales de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Obregón.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Vecinos de la Nueva Palmira siguen a la espera de que se arregle la calle Águila
Ciudad Obregón

Vecinos de la Nueva Palmira siguen a la espera de que se arregle la calle Águila

Agosto 09, 2025

Desde hace más de 10 meses se hizo una solicitud al Ayuntamiento de Cajeme

Se requiere alianza triple para construir la paz en Cajeme, dice Javier Lamarque
Ciudad Obregón

Se requiere alianza triple para construir la paz en Cajeme, dice Javier Lamarque

Agosto 09, 2025

El munícipe reconoció que en los últimos meses ha habido un repunte en el homicidio doloso e informó que se trabaja en reforzar la seguridad

Les cayó la ley a taxistas por rehabilitar callejón
Ciudad Obregón

Les cayó la ley a taxistas por rehabilitar callejón

Agosto 08, 2025

Cooperaron para comprar dos viajes de balastre y rehabilitar temporalmente el callejón Argentina entre Zaragoza y No Reelección