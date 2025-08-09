Semana de la Juventud: estas son las actividades organizadas por la Pastoral Juvenil

En el marco del Día de la Juventud Católica Mexicana, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Obregón ha preparado un amplio programa de actividades, abiertas a todos los jóvenes de los distintos grupos y movimientos parroquiales, así como a quienes no forman parte de alguno.

La llamada Semana de la Juventud iniciará este domingo con un desfile que partirá a las 5:00 p. m. desde el estadio Manuel "Piri" Sagasta, donde se llevará a cabo el acto inaugural. Esta manifestación pública de fe contará con carros alegóricos dedicados a santos vinculados con la juventud, además de música, alegría y mensajes de esperanza para la comunidad.

El recorrido concluirá en el Santuario de Guadalupe, donde se celebrará una misa a las 7:00 p. m., con una bendición especial para los jóvenes.

El lunes 11 de agosto, también en el Santuario de Guadalupe, habrá una tarde de cine a las 5:00 p. m., con la proyección de la película Milagro en la celda 7. Durante la función, se contará con una tiendita para la venta de alimentos.

El martes 12, en el Auditorio de la Catedral, se presentará la conferencia Aprendiendo a ser hermanos a las 6:00 p. m. Al día siguiente, miércoles 13, se realizará la actividad altruista Creando sonrisas. Los preparativos comenzarán en la Catedral a las 5:00 p. m., para posteriormente salir rumbo a la Laguna del Náinari a las 6:00 p. m.

MOMENTOS DE ORACIÓN Y DIVERSIÓN

El jueves 14, la tradicional Hora Santa Diocesana, que inicia a las 8:00 p. m. en la Catedral, tendrá como intención especial a la juventud mexicana, pidiendo por sus necesidades y, en particular, por quienes han perdido la esperanza o han sido víctimas de la violencia.

Para el viernes 15 de agosto está previsto un rally de grupos en el parque de la colonia Del Valle, ubicado detrás del restaurante KFC de la calle Guerrero. La cita es a partir de las 4:30 p. m.

La clausura de la Semana de la Juventud será el sábado 16 de agosto con un concierto de adoración en el auditorio del Instituto La Salle, frente al Centro Médico, al norte de la ciudad. El evento iniciará a las 6:00 p. m. y culminará con el acto de cierre oficial a las 10:00 p. m.

Para más información sobre cómo participar o unirte a las actividades, visita las redes sociales de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Obregón.