Ciudad Obregón

Vecinos de la Nueva Palmira siguen a la espera de que se arregle la calle Águila

Desde hace más de 10 meses se hizo una solicitud al Ayuntamiento de Cajeme

Ago. 09, 2025
Vecinos de la Nueva Palmira siguen a la espera de que se arregle la calle Águila

Tras participar en tres audiencias ciudadanas y solicitar desde hace más de 10 meses el rescate de la calle Águila, Martha Lugo y otros residentes de la colonia Nueva Palmira siguen a la espera de que se tomen acciones por parte del Gobierno Municipal.

"Vivo en la colonia Nueva Palmira, por la calle Águila, y esta vialidad tiene ya un solo bache, así decimos nosotros, porque desde que uno entra hasta que uno sale ya no hay pavimento prácticamente", expuso.

imagen-cuerpo

La afectada explicó que parte de la problemática se debe a un drenaje colapsado que va de la calle 5 de Febrero a la Coahuila, al cual tampoco se le ha dado una solución definitiva y ha deteriorado la pista de rodamiento.

DEBERÁN ESPERAR

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, informó que, por burocracia, los habitantes de la colonia deberán esperar al siguiente año, ya que los trabajos que requieren la vialidad son de pavimentación, pues el bacheo sería insuficiente, y para ello debe programarse presupuesto.

El funcionario aclaró que cuando se presentó la primera solicitud en octubre del año 2024, ya se había programado el presupuesto para obra que se ejercería en el transcurso del 2025, por lo que será incluido en el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2026, que se elaborará en octubre de este año.

"La petición fue para pavimentación, pero en las fechas en que se solicitó esta obra no se programó para este año, la programación para el año que viene es en octubre del 2025, la vamos a programar para el Ejercicio Fiscal del siguiente año"

En la colonia Nueva Palmira se tiene un adeudo de 52 millones 831 mil pesos, por lo que el Oomapasc pide el cumplimiento en el pago.

Javier Zepeda
