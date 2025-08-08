Gasolineros de Cajeme, a la expectativa

Los empresarios del sector gasolinero en el municipio de Cajeme se mantienen a la expectativa para saber si el pacto que se dio a instancias del gobierno federal, para mantener el precio de la gasolina regular a un tope menor a los 24 pesos y que fenece el 31 de agosto, realmente concluirá o se extenderá hasta fines de año, mencionó Francisco Javier Rivera Elizondo.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) en Ciudad Obregón indicó que hay inconformidad de los socios del organismo empresarial, por el rumor que se ha venido replicando en el sentido de que se pretende extender el acuerdo hasta fin de año.

Y es que, dijo, los empresarios del ramo de los combustibles han estado batallando para mantener a flote sus empresas a raíz del citado pacto, que les ha dejado muy pocas utilidades, ya que el margen de ganancia es muy poco por litro, pues la gasolina regular o Magna es la que tiene mayor demanda por parte de los consumidores.

Por ello, esperarán a la segunda quincena del presente mes para ver si el gobierno federal les hace el llamado a continuar adelante con el acuerdo a si ya lo dejan a la oferta y demanda, como debió ser siempre, agregó.

Finalmente, comentó que aún no se restablece la importación de gasolina de Estados Unidos por particulares, lo cual hace que todo el producto se lo estén comprado a Pemex, que sigue vendiendo muy caro el litro a los distribuidores locales, con lo que se afecta sus finanzas.