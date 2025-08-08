Mejora ocupación hotelera de Cajeme

Durante el mes de julio que recién concluyó, la ocupación hotelera en el municipio de Cajeme mejoró en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 48 por ciento en julio de 2024 a 52 por ciento en el año actual, informó Nubia Verónica Flores Amaya.
La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón reveló que en el séptimo mes de 2025 se vendieron 13 mil 850 cuartos-noche, con una tarifa promedio de mil 211 pesos; esto representó una ocupación del 52 por ciento.
En julio de 2024, se colocaron 12 mil 580 cuartos-noche, con una tarifa promedio de mil 159 pesos, lo que da una ocupación del 48 por ciento, indicó la funcionaria de la OCV.
En cuanto a los hoteles tipo B, en julio de 2025 se registraron 3 mil 25 cuartos-noche, siendo la tarifa promedio de 443.10 pesos; en este sector se tuvo una ocupación de 54.29 por ciento, dijo.
Por su parte, en el mismo mes de 2024 se colocaron mil 763 cuartos-noche, con una tarifa promedio de 516.10 pesos, número que representa una ocupación del 34.26 por ciento, expresó para finalizar.