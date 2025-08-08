Mujeres de Obregón interesadas por aprender mecánica en Icatson

En Cajeme ha habido interés por parte de mujeres que quieren aprender sobre mecánica y para este trimestre se inscribieron 15 alumnas al programa sabatino del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), informó el maestro, Daniel Martínez.

Se trata del curso de Reparación y Servicio al Sistema de Arranque, exclusivo para mujeres, quienes acuden los sábados de las 14:00 a las 19:00 horas al plantel de la colonia Libertad.

Explicó que las mujeres aprenden para ellas mismas darle mantenimiento a los vehículos, aunque también hay casos en los que las empresas de la localidad las envían.

"Ellas les dan mantenimiento a sus vehículos, regularmente lo utilizan para uso personal, en algunas ocasiones mandan de empresas para capacitarse para la misma empresa".

Esto sirve mucho para las mujeres que son mamás solteras, que enviudaron o por cualquier motivo son cabezas del hogar, con lo que se les enseña a que ellas mismas puedan hacerse cargo de los vehículos, revisarlos y asegurarse de su mantenimiento.

HAY CURSOS PARA DIFERENTES SECTORES

Además de los cursos de mujeres, también se abrieron entre semana los cursos para varones, los cuales también cuentan con 15 alumnos cada uno y que los prepara para su desarrollo.

El maestro explicó que entre los egresados hay quienes se encuentran trabajando por su cuenta, además de otros quienes se incorporaron a negocios de la localidad para generar ingresos.