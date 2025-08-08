  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora fue una de las entidades federativas que tuvo un aumento en su actividad industrial

Ago. 08, 2025
Actividad industrial creció en Sonora

Sonora se ubicó entre los estados que tuvieron mayores incrementos en su actividad industrial de acuerdo al Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi.

El indicador mensual mostró que en abril del 2025 Sonora tuvo un incremento en su actividad industrial del 5.1 por ciento, lo que colocó a la entidad entre los de mayor crecimiento.

Sonora se ubicó junto con Puebla, Aguas Calientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima, con respecto al mes previo en términos reales.

Los estados que tuvieron más variación a la baja a tasa mensual fueron Guerrero, San Luis Potosí y Quintana Roo, durante el mes de abril de este año.

Durante el mes anterior, es decir en marzo de este año, Sonora se ubicó en 2.8 por ciento, lo que demostró un incremento de 2.3 puntos porcentuales a tasa mensual.

A variación anual Sonora se ubicó entre las principales entidades federativas en las que creció la industria manufacturera con 3.0, lo que ubicó al estado junto con Tabasco, Hidalgo, Nayarit y Nuevo León.

Francisco Minjares
