Impulsa Jalo por Obregón centros de reciclaje

Contenedores que cuentan con una canasta similar a la de baloncesto fueron donados recientemente por la asociación Jalo por Obregón a 4 planteles escolares para convertirlos en centros de reciclaje y se espera seguir con la adecuación de estos espacios el próximo mes.

Ana Laura Olea Ruiz, presidenta de la asociación, dio a conocer que se trata de las escuelas Cbta 197, Cbtis 37, La Salle y Cuddec del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), en las cuales se busca que los estudiantes reciclen mientras realizan actividades divertidas.

"Se entrega el contenedor con una canasta para fomentar en los jóvenes el encestar y que sea una actividad divertida, además de 3 botes para plástico, papel y latas de aluminio", explicó.

Adicionalmente se imparten pláticas a los grupos escolares para concientizar a los alumnos sobre la importancia del cuidado al medio ambiente y la cultura del reciclaje.

El proyecto comenzó en el mes de mayo de este año y se busca seguir con el impulso del mismo. "Estamos muy contentos con este proyecto y deseamos seguir implementándolo a partir de septiembre en más centros educativos, además estamos promoviendo pláticas para empresas sobre este mismo tema", dijo.

El principal objetivo de esta y otras actividades de reciclaje que realiza la asociación es que más personas se sumen por una ciudad más limpia y sustentable. "Existen muchos residuos en las calles que son reciclables, que están contaminando lo que además de generar mala imagen de la ciudad puede desencadenar problemas de salud para los habitantes. Lo ideal es primeramente identificar los tipos de materiales y darles un tratamiento adecuado", destacó.