  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Chapis busca una nueva familia; así pueden cajemenses adoptarla

Se quedó sin hogar luego de que su dueño fue postrado en cama por afectaciones a su salud

Ago. 07, 2025
Chapis busca una nueva familia; así pueden cajemenses adoptarla

En la búsqueda de una nueva familia y mejores condiciones de vida se encuentra Chapis, una perra que quedó a la deriva luego de que su dueño quedó postrado en cama por daño cerebral; la organización Rescate Animal de Cajeme la encontró junto con otro can en una vivienda de la colonia Urbi Villa del Real, pero su compañero no corrió la misma suerte, pues perdió la vida por sus malas condiciones de salud.

"Es una historia muy triste, ya que su dueño enfermó y los dejaron prácticamente solos a ella y a un compañerito que murió por falta de alimentación o quizás por alguna enfermedad, pues el lugar no estaba en óptimas condiciones de higiene", comentó la rescatista Sandra Ortega.

Se trata de una perrita juguetona, cuidadora y joven, pues se estima que no tiene más de un año. Sandra Ortega mencionó que se piden algunos requisitos para su adopción.

"Primeramente se busca una familia que tenga el compromiso de mantenerla y darle los cuidados necesarios en caso de requerirlos, de preferencia que haya espacio amplio, ya que le encanta correr. La estamos enseñando a que camine con correa y pechera, para que la familia o persona que la vaya adoptar pueda sacarla a dar sus paseos sin problema", informó.

Por el momento permanece el resguardo, ha sido desparasitada y se encuentra en espera de esterilización, por lo que las personas interesadas en adoptar a Chapis pueden comunicarse a la página de Facebook Rescate Animal de Cajeme, donde se les puede proporcionar mayor información.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Sigue la búsqueda de estrategias para que Rastro Municipal mejore sus ingresos
Ciudad Obregón

Sigue la búsqueda de estrategias para que Rastro Municipal mejore sus ingresos

Agosto 07, 2025

La paramunicipal se ve afectada por distintos factores en la actualidad

Lanzan petición para que gobierno priorice reparar calles y drenajes
Ciudad Obregón

Lanzan petición para que gobierno priorice reparar calles y drenajes

Agosto 07, 2025

Alcalde Javier Lamarque ha deffendido en distintas ocasiones que no se han dejado de atender ambas problemáticas

Sonora tuvo menos empleos formales en julio
Ciudad Obregón

Sonora tuvo menos empleos formales en julio

Agosto 07, 2025

Los diferentes municipios se vieron afectados por la pérdida de espacios laborales