Se requiere alianza triple para construir la paz en Cajeme, dice Javier Lamarque

Ante el panorama de violencia que se vive en Cajeme, se debe conformar una "triple alianza" entre el gobierno municipal, la sociedad civil y la Iniciativa Privada (IP) dio a conocer el alcalde Javier Lamarque Cano, pues al sumar esfuerzos avanzará cada vez más la construcción de la paz.

"Es muy importante que haya una triple alianza entre el gobierno, ciudadanía y los empresarios, todos trabajando juntos vamos a transformar a Cajeme más rápidamente", explicó. En los últimos días se han realizado distintas acciones en este sentido, como la conformación de comités de paz en las colonias de la zona urbana, conformados por vecinos que estarán pendientes de escuelas y áreas públicas.

Esta y otras medidas se llevarán también a la zona rural de Cajeme. "Vamos a ir al Valle del Yaqui y a las comisarías a conformar este tipo de comités, tienen la tarea de ayudarnos a transmitir valores comunitarios, cuidar las plazas públicas, escuelas, también de estar pendientes de cualquier situación, vamos a seguir avanzando para que se construya la paz en Cajeme", dijo.

Recientemente, Lamarque Cano reconoció que en los últimos meses se ha registrado un repunte en cuanto a los homicidios dolosos, para lo cual se trabaja de la mano con los diferentes niveles de gobierno y se fortalecerá la vigilancia.

Esto incluye la instalación de más de 300 cámaras de vigilancia adicionales a las que ya existen, además de que se construirá un complejo de seguridad pública por parte del gobierno de Sonora, que incluirá un cuartel para elementos de la Policía Estatal.

El mes pasado se conformó el denominado Consejo de la Paz y Justicia Cívica en Cajeme.