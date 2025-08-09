Leve repunte en venta de carros nuevos en Cajeme

La venta de vehículos nuevos en el municipio de Cajeme aumentó 1.3 por ciento durante el mes de julio de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior, informó Jesús Ramón Martínez Sierra, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Sonora.

De acuerdo con las cifras compartidas por el empresario, en julio que recién finalizó se comercializaron en Ciudad Obregón 464 carros cero kilómetros, mientras que en el mismo mes de 2024 se vendieron 458 unidades, cuya diferencia de como resultado el leve incremento mencionado.

De las 14 agencias instaladas en la localidad, seis reportaron números positivos en el séptimo mes del año; siete registraron caídas en sus ventas, y una manifestó no haber tenido variación, dijo Martínez Sierra.

Por lo que toca a Hermosillo, las ventas de carros nuevos registraron una reducción del 11.5 por ciento en julio de 2025 a compararlo contra el mismo periodo del año pasado, indicó Martínez Sierra.

De acuerdo con los números compartidos, en el mes que acaba de concluir se reportó la venta de mil 454 vehículos, contra los mil 643 que se comercializaron en julio de 2024.

De las 36 agencias automotrices establecidas en la capital del estado, 14 reportaron incremento en sus ventas; 21 manifestaron haber tenido una caída y una reportó no haber tenido variación.