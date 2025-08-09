Piden cajemenses reparación del paso a desnivel de la calle No Reelección

Al circular por el paso a desnivel que se ubica en la calle No Reelección, los cajemenses se exponen a posibles accidentes debido a que deben ingeniárselas para no caer en los baches que se observan en este punto de la ciudad; por ello, algunas personas que circulan cotidianamente por esta zona piden la intervención del gobierno.

"Pues está muy feo, como puede ver hay baches por todos lados y lo que vemos es que cada vez que pasamos corremos el riesgo de que nos vaya a pasar algo, sobretodo chocar con otros conductores, porque es demasiado bache", dijo Eduardo, uno de los afectados.

Se trata de una zona del municipio que es altamente transitado por automovilistas y motociclistas, sin que hasta el momento se aplique bacheo o se rehabilite su desgastada infraestructura

Actualmente, se encuentran distintas obras en curso, mismas que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad para mejorar la movilidad de la población. Entre ellas está la reparación del cruce de las vialidades Michoacán y Rodolfo Elías Calles.

Cabe señalar que recientemente, comenzó a difundirse una petición por medio de la plataforma digital Change.org, en la cual se solicita a las autoridades municipales dar prioridad al arreglo de calles y de drenajes colapsados, antes de poner en marcha "obras estéticas", como la modernización del Parque Infantil Ostimuri.

Autoridades municipales han dado a conocer que no se ha dejado de trabajar en el rescate de vialidades, así como en la atención a drenajes colapsados.