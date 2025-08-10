Fallece Adriana Valenzuela, joven de Ciudad Obregón que luchó incansablemente contra el cáncer

La madrugada de este domingo 10 de agosto, falleció Adriana Valenzuela, una joven originaria de Ciudad Obregón que durante más de dos años libró una batalla inquebrantable contra el cáncer, dejando un ejemplo de fortaleza y esperanza para toda la comunidad.

Adriana fue diagnosticada en agosto de 2022 con cáncer de mama en su pecho izquierdo. Desde entonces, enfrentó una serie de intervenciones y tratamientos médicos, incluyendo la extirpación del tumor y varios ganglios, así como quimioterapias y radioterapias.

Sin embargo, en noviembre de 2023 los estudios revelaron que la enfermedad había hecho metástasis en sus pulmones, lo que la llevó a una cirugía para extirpar parte de su pulmón derecho y eliminar dos tumores en el izquierdo.

En agosto de 2024, los médicos confirmaron un nuevo avance de la enfermedad en el mediastino, muy cerca del bronquio derecho. A pesar de nuevas quimioterapias, el cáncer siguió progresando y, para mayo de 2025, se extendió hasta su cerebro, provocándole tres tumores que afectaron su movilidad, equilibrio y salud general.

ADRIANA CONTÓ CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD PARA CONTINUAR SU TRATAMIENTO

Además del dolor físico, Adriana enfrentó una difícil situación económica, pues el tratamiento recomendado no estaba disponible en el IMSS. Cada quimioterapia tenía un costo cercano a los 120 mil pesos, con un total estimado de 800 mil pesos. Ante esto, la joven recurrió a la solidaridad de la comunidad, recibiendo el apoyo que le permitió continuar con su tratamiento.

En días recientes, su salud se deterioró aún más debido a una baja de hemoglobina, lo que requirió una transfusión de sangre. Aunque fue dada de alta, el pasado sábado 9 de agosto fue internada nuevamente en estado grave con diagnóstico de pulmonía, falleciendo horas después.

ÚLTIMO ADIÓS PARA ADRIANA

La misa por el eterno descanso de Adriana se realizará este lunes 11 de agosto a las 17:00 horas en el Santuario de Guadalupe, ubicado en las calles Durango y Hermenegildo Galeana, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Su historia deja un legado de lucha, fe y agradecimiento a todos quienes la acompañaron hasta el último momento.