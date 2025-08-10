  • 24° C
Ciudad Obregón

Cajemenses siguen a la espera de que empiecen obras

A ambas se les dio banderazo en el mes de julio pero están pendientes de comenzar

Ago. 10, 2025
A pesar de que en julio de este año se dio banderazo de arranque a la rehabilitación de las calles No Reelección y Bulevar las Torres, hasta el momento los vecinos de la colonia Las Haciendas siguen a la espera de que empiecen los trabajos en la zona.

Un caso similar es el del proyecto para modernizar el Parque Infantil Ostimuri. El mes pasado, autoridades estatales y municipales dieron un banderazo de inicio simbólico, pero en las instalaciones siguen sin empezar las labores.

En el caso del cruce de las calles No Reelección y Bulevar Las Torres, se trata de un punto de la ciudad que se encuentra en deplorables condiciones, por lo que los habitantes consideran que se debe comenzar cuanto antes, para que se mejoren las condiciones para los automovilistas, ya que es una zona

SE RETRASÓ EMPRESA

Respecto a este cruce vial, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que se realizará con recursos estatales, por lo que el Ayuntamiento no tiene el control directo. Sin embargo, según la información que tiene el presidente municipal, hubo algunos problemas con la empresa encargada de realizar la rehabilitación y se encuentran por empezar los trabajos en algunos días.

imagen-cuerpo

“Es un problema de la empresa, al parecer tubo un problema de equipo. Pero ya están por iniciar, esas obras son apoyadas con recursos del gobierno del estado y no tenemos el control directo de esas empresas para estar presionando, hay detalles técnicos que a veces retrasan el inicio, pero son solo algunos días”, dijo.

En cuanto a la modernización del Parque Infantil no se ha dado a conocer una fecha exacta, y se espera que pronto inicien los trabajos. Se invertirán 80 millones de pesos en la primera etapa de la modernización del Parque Infantil.

Javier Zepeda
