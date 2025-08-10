Prohibirán cascos con visores oscuros en Cajeme

El gobierno municipal buscará dictar una norma para que no se permita circular a motociclistas con casco de viseras oscuras, debido a que gran parte de las personas que cometen homicidio actúan a bordo de estas unidades vehiculares y con este tipo de protección, pata que nadie sepa quién fue el responsable del delito.

"Quiero que se dicte una norma para que no se permita circular motocicletas con casco con visera oscura, solo viseras transparentes. No tengo la estadística, pero muchos de los homicidios que se cometen son en moto, se ponen la capucha negra, cometen su delito, se van y nadie supo quién fue. En Cajeme no quiero motociclistas con casco con visera oscura", instruyó el presidente municipal a la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que al momento de circular en motocicleta es obligación de los conductores portar casco en todo el momento, para evitar riesgos en caso de que haya un accidente de tránsito.

"Me ha tocado ver en muchas ocasiones a jóvenes en motocicletas haciendo piruetas en la calle entre los carros, hago un llamado para que quienes tengan en la familia jóvenes que usen motos, hablen con ellos díganle que no se arriesguen, luego se les aplican multas y se enojan también", explicó.

El 7 de junio de este año se registró un accidente entre 2 motos, entre otros que se han registrado durante este y años pasados, por lo que las autoridades trabajan en tomar medidas que fortalezcan la seguridad de los conductores.