Itesca inició clases de nuevo semestre

Alrededor dos mil 500 alumnos iniciaron clases del semestre agosto-diciembre en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca) y todavía tienen oportunidad de inscribirse esta semana aquellos que quieran incorporarse a uno de los nueve programas, informó Hiram Álvarez Velázquez, Subdirector Académico de la institución educativa.

Las carreras más demandadas para este semestre fueron Comercio Internacional, seguida por Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Arquitectura, aunque todos los programas recibieron estudiantes.

Del total de los alumnos inscritos, 700 son de nuevo ingreso y se espera que en el transcurso de esta semana puedan sumarse otros 50 que por cualquier motivo no se hayan podido inscribir anteriormente.

“Los invitamos a que se acerquen, todavía tenemos esta semana de límite para el proceso de nuevos aspirantes de nuevo ingreso, de alumnos de reinscripciones serían diez días más”.

El regreso se tuvo en Cajeme, así como en las extensiones de Álamos y Vícam, en donde se tienen a los estudiantes que cursan los diferentes programas.

ALUMNOS DE ITESCA TIENEN BECAS

Álvarez Velázquez dijo que los estudiantes del Itesca tienen el beneficio de contar con diferentes programas de becas del gobierno estatal, apoyos propios de la institución educativa y de la iniciativa privada.

“Contamos con las becas del gobierno estatal, que es el que tiene un gran porcentaje, alrededor del 50 por ciento de los alumnos tienen la beca del gobierno del estado y también hay becas propias, que es por promedio, por pertenecer a grupos representativos y selectivos de deporte, entonces sí tenemos una gran variedad de becas, igual hay alumnos que se reportan organizaciones privadas y contactamos alumnos que creemos que son candidatos según las características que nos mandan las organizaciones”.

El regreso a clases transcurrió de forma normal, en el que el alumnado retomó sus actividades académicas después del periodo vacacional.