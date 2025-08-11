Cajeme será una Ciudad Deportiva: Javier Lamarque

Tras finalizar el Torneo Internacional Preclasificatorio 2025 y Copa Nacional de Básquetbol Infantil y Juvenil, eventos que se llevaron a cabo en Cajeme del 7 al 10 de agosto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano informó que se trabaja en la promoción de Ciudad Obregón para que siga la atracción de este tipo de eventos, de manera que se convierta en una Ciudad Deportiva.

“Viene otro torneo nacional de Box para este año, aquí en Obregón, ya estamos trabajando en eso y lo vamos a convertir en una Ciudad Deportiva en la medida en que traigamos más y más eventos de esta naturaleza, Basquetbol, Futbol, Box, Béisbol, vamos a trabajar en esa línea para que tenga el espíritu de una Ciudad Deportiva”, explicó.

Miles de personas también acudieron al partido de Futbol Leyendas Chivas contra América, que se llevó a cabo en el Estadio de los Yaquis el pasado 9 de agosto, destacó Lamarque Cano.

YA HAY CARTELERA PARA EXPOFEST

Por otro lado, recordó a la ciudadanía que en noviembre de este año tendrá lugar la ExpoFest Cajeme 2025, que se realizará en la explanada donde era la Expo Obregón.

Al respecto, adelantó que ya se definió la cartelera de artistas que se presentarán en este evento, la cual próximamente se dará a conocer.

“Vamos por más cosas, tenemos enfrente la ExpoFest, máximo en 15 días vamos a dar a conocer la cartelera que se va a presentar tanto en el Teatro del Pueblo como en el Auditorio de las Estrellas, ya lo tenemos. Ya están incluso vendiendo los espacios, los stands”, mencionó.