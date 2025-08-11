  • 24° C
Ciudad Obregón

Registro Civil espera capacitación de Renapo para la toma de datos biométricos

Serán utilizados para la actualización de la Clave Única de Registro de Población

Ago. 11, 2025
En espera de capacitación se encuentra la Oficialía del Registro Civil de Ciudad Obregón que se ubica en la calle No Reelección entre California y Torreón, pues esta será la única que prestará el servicio de la toma de datos biométricos para la actualización de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta será impartida por el Registro Nacional de Población (Renapo), pero hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha específica, por lo que el personal se encuentra pendiente de cualquier información. La Oficial Mayor, Diana Acosta Islas, explicó que con este programa se tomará fotografía, huellas dactilares e iris a las personas.

"Estamos esperando en estos días la capacitación de Renapo, para la toma de biométricos para la actualización de la CURP. Con Este programa se tomará fotografía, huellas dactilares e iris a las personas, de tal forma que la CURP saldrá impresa con la fotografía de las personas", explicó.

Se trata de un programa que comenzará en los municipios de Cajeme, Navojoa, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio Colorado, adelantó.

Respecto a los trámites más solicitados por quienes acuden a la Oficialía del Registro Civil en mención, Diana Acosta destacó que se registra un promedio mensual de 135 inscripciones de nacimientos, así como 170 de defunciones.

En cuanto a los matrimonios, de octubre a marzo son los meses donde más hay, siendo el promedio de 95 mensuales durante esos 6 meses, mientras que de los meses de abril a septiembre en promedio se inscriben 60 matrimonios mensuales y un promedio de 450 inscripciones de divorcios en el año.

Javier Zepeda
