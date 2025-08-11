Realiza INE en Cajeme actividades en escuelas

Como parte de las actividades habituales en temporada fuera de periodo electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el municipio de Cajeme desarrolla acciones tendientes a orientar a jóvenes estudiantes para el uso seguro de las redes sociales, manifestó Noely Zamudio Olivares.

La vocal ejecutiva de la 06 Junta Distrital del INE con sede en la localidad reveló que recientemente se llevó a cabo en la Universidad Hispana el programa denominado Soy Digital, que se diseñó en conjunto entre el Instituto y la plataforma Meta, y tiene que ver con la protección de datos personales al usar las redes sociales.

Comentó que cada año se modifica el segmento de la población hacia el cual va dirigido este tipo de programas, y en esta ocasión se determinó enfocarlo hacia las instituciones de educación superior, de manera que próximamente se programarán para llevarlo a otras universidades ubicadas en Cajeme.

LLEVARÁN RESULTADOS DE LA CIJ

Mencionó asimismo que, en septiembre, una vez que arranque el nuevo ciclo escolar, irán a planteles de educación básica y de bachillerato, a llevar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, que se realizó en noviembre de 2024, de manera presencial y virtual.

La idea es llevar el reporte a 60 escuelas desde preescolar hasta preparatoria, donde se explicará a los menores los temas que se plantearon durante el ejercicio social en el que un gran número de niños y jovencitos cajemenses participaron, dijo.