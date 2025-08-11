Jóvenes son clave para la Iglesia Católica

Dentro de la Iglesia Católica los jóvenes juegan un papel fundamental, pues no solamente son el presente y futuro de esta comunidad, sino que le dan vida con su energía, dijo el padre Joaquín Heriberto Montaño Bojórquez, vicario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el marco de la Semana de la Juventud 2025 que se vive en la Diócesis de Ciudad Obregón.

"En la Diócesis celebramos la Semana de la Juventud, y esto se hace en el marco del próximo domingo 17 de agosto, Día Nacional de la Juventud Católica. En Obregón tenemos años implementando una semana de celebraciones alusivas a recalcar el papel del joven en la Iglesia, porque como decía el Papa Francisco, el joven no es el futuro de la Iglesia sino el presente, la actualidad. Los jóvenes tienen un papel fundamental en la vida de la Iglesia, si esperamos un cambio positivo en la sociedad, quienes podrán hacerlo posible serán los más jóvenes, a quienes les tocará vivir en el mundo años más adelante", dijo.

La Semana de la Juventud inició el 10 de agosto con un desfile, y busca renovar en el joven la esperanza por los altos ideales, por lo que se seleccionó el lema En su corazón reavivo mi esperanza.

Cerca de 2 millones de jóvenes católicos de todo el mundo visitaron Roma recientemente por el Jubileo de la Esperanza. Por parte de la Diócesis asistieron más de 20 y 3 mil de México.

"Esto nos habla de que los jóvenes buscan ideales altos, constantemente se preguntan por cosas más grandes que superan lo pasajero y temporal, tenemos que potenciar que tienen un deseo de cosas grandes, no hay nada más grande que el deseo de Dios en la vida. Necesitamos de la participación de los jóvenes en el presente que vivimos, tienen un dinamismo impresionante, una fuerza, energía, deseos de crecer y esos son los que la Iglesia quiere potenciar, Jesús los invitaba a buscar ideales altos en la vida, que den sentido a la existencia, sin jóvenes es difícil pensar en una Iglesia viva en un futuro, pero también una sociedad viva", dijo.

Este martes 11 de agosto habrá una conferencia en Catedral a las 18:00 horas y se realizarán más actividades en la semana; interesados pueden visitar la página de Facebook Diócesis de Ciudad Obregón.