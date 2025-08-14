Tomateros de Culiacán invitan a Julio Urías a su pretemporada 2025-2026

Aunque no hay confirmación oficial el lanzador Julio Urías podría volver a jugar beisbol en los próximos meses y en México.

El rumor ha tomado fuerza luego de que Tomateros de Culiacán incluyeran su nombre en la lista de invitados a la pretemporada 2025-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico, encendiendo así las especulaciones sobre el regreso del beisbolista.

Como es tradición cada año, el equipo guinda presentó la lista de peloteros que fueron convocados para el arranque de los entrenamientos rumbo a la próxima temporada, y de forma sorpresiva, aparece Julio Urías, quien no ha lanzado desde septiembre de 2023, tras ser arrestado en Los Ángeles por un caso de violencia doméstica.

URÍAS ENTRE LOS 40 PITCHERS INVITADOS POR TOMATEROS

En total, los Tomateros invitaron a 65 peloteros mexicanos, de los cuales 40 son lanzadores. Entre ellos figura Urías, quien nunca ha jugado en la Liga del Pacífico, a pesar de ser originario de Culiacán y haber manifestado en el pasado su deseo de vestir la casaca guinda.

Sin embargo, su inclusión no garantiza su participación. Se trata únicamente de una invitación a la pretemporada, no de un anuncio oficial de que verá acción en la campaña 2025-2026.

pic.twitter.com/uIO3UpuiHG — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) August 15, 2025

¿PODRÍA URÍAS LANZAR EN MÉXICO?

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, Urías ha sido una figura destacada de los Los Angeles Dodgers, lo que le impidió participar en el beisbol invernal mexicano. Aunque ha visitado a los Tomateros en varias ocasiones y ha expresado su deseo de jugar con el equipo de su ciudad natal, nunca se ha concretado su debut en la LMP.

El castigo impuesto por MLB tras su arresto concluyó oficialmente tras el All-Star Game 2025, lo que significa que ya está autorizado para volver a jugar profesionalmente. A pesar de esto, no se ha confirmado si tiene equipo para la siguiente temporada de Grandes Ligas o si su regreso ocurrirá en México.

FECHA DE INICIO DE PRETEMPORADA DE TOMATEROS

Los Tomateros de Culiacán iniciarán su pretemporada el próximo 8 de septiembre, y con esta invitación a Urías, mantienen la esperanza de que por primera vez pueda defender los colores del equipo en un escenario profesional dentro del país.