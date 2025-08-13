  • 24° C
Deportes

Yoan López, pitcher de Algodoneros, suspendido más de un año por agresión a umpire en la LMB

Al lanzador le salió caro el berrinche que hizo este martes en un juego contra Toros de Tijuana. No podrá jugar hasta 2027

Ago. 13, 2025
El lanzador no pudo controlar su coraje y terminó agrediendo físicamente al umpire.
El relevista cubano Yoan López, pieza clave de los Algodoneros del Unión Laguna en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), fue suspendido por más de un año tras agredir físicamente a un umpire durante un juego contra los Toros de Tijuana.

El incidente ocurrió cuando Ulises Domínguez, umpire principal del encuentro, marcó un foul tip, decisión que desató la furia del lanzador derecho. En medio de la protesta, López empujó de forma evidente al árbitro, lo que derivó en su expulsión inmediata y, posteriormente, en una de las sanciones más severas de la liga en los últimos años.

De acuerdo con el comunicado oficial de la LMB, el pitcher no podrá jugar el resto de la temporada 2025-26 ni toda la campaña 2026-27, lo que significa que su regreso a los diamantes podría darse hasta 2027.

La ausencia representa un duro golpe para el cuerpo de relevistas de Algodoneros, que pierde a una de sus piezas más confiables en plena lucha por un lugar en la postemporada.

JUGADOR NO HA EMITIDO POSTURA

Hasta el momento, López no ha emitido declaraciones sobre el castigo. Por su parte, el mánager de Algodoneros expresó su decepción por la pérdida de un jugador clave, aunque respaldó la decisión de la liga, subrayando la importancia de mantener el respeto hacia los oficiales dentro del terreno de juego.

La LMB reiteró que este tipo de conductas no serán toleradas y que la integridad y autoridad de los umpires es fundamental para el desarrollo del béisbol profesional en México.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
