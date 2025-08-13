Así van los playoffs de la LMB; ¿qué equipos serían los primeros calificados hoy 13 de agosto?

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 2025 ya se encuentra en plena postemporada tras la conclusión de la temporada regular hace una semana. Los equipos avanzan en busca de un lugar en la Serie del Rey, y este miércoles 13 de agosto podrían definirse los primeros clasificados a las Semifinales.

Hasta el momento, todas las series han disputado tres partidos, y algunos equipos se acercan a barrer en sus enfrentamientos, lo que les permitiría avanzar de manera “sencilla” a la siguiente ronda.

RESULTADOS DE LOS PLAYOFFS DE LA LMB 2025 HOY 13 DE AGOSTO

ZONA NORTE:

Charros de Jalisco 3-0 Sultanes de Monterrey

Toros de Tijuana 1-2 Algodoneros del Unión Laguna

Acereros de Monclova 2-1 Tecos de los Dos Laredos

ZONA SUR:

Diablos Rojos del México 3-0 Leones de Yucatán

Guerreros de Oaxaca 3-0 El Águila de Veracruz

Piratas de Campeche 3-0 Pericos de Puebla

Con estos resultados, Charros de Jalisco, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche están a un paso de sellar su pase a las Semifinales. Sin embargo, cualquier triunfo de los equipos rezagados podría extender las series y modificar los clasificados.

FECHAS DE LAS SEMIFINALES Y SIGUIENTES RONDAS

Las Semifinales se jugarán en las siguientes fechas:

Zona Sur: 19 al 27 de agosto

Zona Norte: 20 al 28 de agosto

Posteriormente, las Series de Campeonato de Zona se disputarán:

Sur: 29 de agosto al 6 de septiembre

Norte: 30 de agosto al 7 de septiembre

La Serie del Rey, que definirá al campeón de la LMB 2025, se llevará a cabo del 9 al 17 de septiembre. Todas las series de esta postemporada se juegan al mejor de siete encuentros, por lo que el mínimo de partidos por serie será de cuatro.

A medida que avance la postemporada, los aficionados seguirán de cerca la definición de cada serie, con la expectativa de ver a sus equipos favoritos disputar la gloria en la Serie del Rey.