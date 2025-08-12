Liga MX: Súper líder y sotaneros al concluir la jornada 4 del Apertura 2025

La Liga MX retomó su actividad con la jornada 4 luego de la pausa momentánea por la Leagues Cup, y el regreso del torneo trajo importantes movimientos en la tabla de posiciones, incluyendo sorpresas, goleadas y reacomodos clave entre los primeros y últimos lugares.

Pachuca se mantiene como súper líder del campeonato con un paso perfecto, sumando 12 puntos tras su contundente victoria 0-3 frente al Atlas, consolidando así su dominio en el inicio del torneo.

Detrás de los Tuzos se encuentran Tigres, Toluca y Monterrey, todos con nueve unidades. Los felinos de la UANL protagonizaron una de las goleadas más escandalosas del torneo al vencer 7-0 al Puebla, aunque aún tienen pendiente su duelo de la jornada 1 frente a Chivas.

TOLUCA, CRUZ AZUL Y AMÉRICA BUSCAN SUBIR DE POSICIÓN

Toluca, actual campeón del futbol mexicano, también mantiene ritmo ganador luego de imponerse 0-2 a FC Juárez. Monterrey, por su parte, continúa firme tras derrotar 1-3 al León, colocándose también en la parte alta de la clasificación.

Cruz Azul y América completan los primeros seis lugares con ocho puntos cada uno. La Máquina se impuso 1-2 al Atlético de San Luis, mientras que las Águilas superaron por la mínima diferencia a los Gallos Blancos de Querétaro, que siguen sin conocer la victoria en el torneo.

LOS SOTANEROS HASTA EL MOMENTO

En la parte baja de la tabla, Querétaro ocupa el último lugar sin haber sumado ni un solo punto y con cuatro derrotas consecutivas.

FC Juárez también sigue sin ganar, acumulando apenas dos empates, mientras que Puebla, León, San Luis y Chivas comparten la zona baja con tres puntos, en lo que ha sido un arranque complicado para varios equipos que no logran despegar en este Apertura.

El desarrollo de las próximas jornadas será clave para ver si los coleros logran revertir su situación, mientras en la cima, Pachuca buscará mantener su paso perfecto y sostener el liderato una semana más.